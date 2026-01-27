La primera fotografía panorámica de Alicante en la nueva muestra del Archivo Municipal

“Una visión de Alicante en el siglo XIX” incluye 65 fotografías y grabados, así como documentos en los que se puede ver cómo eran las principales calles y plazas de la ciudad tanto fuera, en los ventanales del edificio de la calle Labradores, como en el interior. La muestra se podrá visitar hasta el próximo mes de mayo.

Alicante dos siglos atrás

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que “la exposición nos traslada dos siglos atrás y nos permite ver cómo ha evolucionado nuestra ciudad, sobre todo en el entorno del Ayuntamiento, el Castillo de Santa Bárbara y el Puerto”. “En esta muestra se pueden ver imágenes realmente curiosas que van a sorprender a alicantinos y visitantes como el entonces paseo de la Reina, hoy Rambla Méndez Núñez, los toneles de vino en el Puerto preparados para ser exportados y la avenida del Doctor Gadea prácticamente sin edificios y la primera vista panorámica de la fachada litoral”, ha explicado la edil.

La concejala y los archiveros municipales | Ayuntamiento de Alicante

También la visita de Isabel II en 1858 con motivo de la inauguración de la línea férrea Madrid-Alicante. Precisamente fue el prestigioso fotógrafo Jean Laurent que acompañaba a la reina en aquel viaje el que tomó la que se considerar la primera fotografía panorámica de la ciudad en la que se puede ver la fachada litoral con el Castillo de Santa Bárbara detrás.

Asimismo se pueden contemplar imágenes de la plaza de Gabriel Miró y la Montañeta en la vida cotidiana, de la inauguración de la estatua erigida a Eleuterio Maisonnave y de los balnearios del Postiguet y la Explanada. Y un grabado de una irreconocible avenida de Maisonnave, entonces Alameda de San Francisco con la estación de tren al fondo, entre otros fondos del Archivo Municipal de Alicante.