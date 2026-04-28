'PORDENTRO', el cortometraje con sello alicantino que arranca su recorrido con pleno de selecciones en festivales calificadores de los Goya

Alicante vuelve a situarse con fuerza en el mapa del cine nacional gracias a PORDENTRO, un cortometraje de ficción dramática de marcado carácter social que ha iniciado su recorrido por festivales con un hito poco habitual, ya que ha sido seleccionado en el 100 por 100 de los certámenes a los que se ha presentado hasta el momento. Esta obra, dirigida por el alicantino Álvaro G. Company y Mario Hernández, ha tenido una exitosa puesta de largo en la Semana de Cine de Medina del Campo, certamen calificador para los Premios Goya, ya que ha obtenido un premio y dos destacadas menciones. Además, el 26 de mayo estará en el Festival de Cine de Alicante, que se sitúa como un referente cultural en la ciudad con amplia proyección internacional.

El cortometraje destaca por un potente duelo interpretativo protagonizado por el actor Ramón Barea, quien asume el reto de dar vida a Elías, un hombre de 75 años que, tras décadas de silencio, decide cumplir una promesa y mostrarse al mundo como la mujer que siempre supo que era, Elia. A su lado, la actriz Lorena López interpreta a su hija Rafaela, una mujer de carácter fuerte cuya relación con su padre se ve sacudida por un auténtico tsunami emocional que la obliga a enfrentarse a sus propios prejuicios y miedos.

La narrativa se adentra en una realidad poco representada en el audiovisual: la identidad de género en la tercera edad. A través de una mirada íntima y emocionalmente intensa, la historia explora las cicatrices de una generación que creció bajo la represión y que, durante décadas, tuvo que esconder su verdadero yo por miedo al rechazo familiar o a la cárcel. De hecho, según la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. Y es que, a partir de los 50 años, más del 54 por ciento de las personas LGTBI ocultan su orientación sexual en la actualidad.

PORDENTRO desde dentro

Detrás de PORDENTRO se encuentran dos nombres destacados del panorama audiovisual. Por un lado, Álvaro G. Company, director, guionista y montador con más de 500 selecciones y más de 150 premios en festivales, y responsable de cortometrajes como Maruja, ganadora del Premio Loterías del Festival de San Sebastián, o Mesa para 3, candidato a los Goya, entre muchos otros. Por otro lado, Mario Hernández, cineasta y dramaturgo con una sólida trayectoria tanto en cine como en teatro, y cuyo trabajo ha sido reconocido en certámenes nacionales e internacionales.

En su exitoso debut en la prestigiosa Semana de Cine de Medina del Campo, certamen calificador para los Premios Goya, ha conseguido el Premio del Jurado Joven al Mejor Cortometraje, la Mención Universidad de la Experiencia UEMC 'Miradas de España' por ser el que mejor refleja el presente, pasado o futuro de la sociedad española y la Mención Colectivos de Mujeres 'Mirada femenina' al corto que mejor conecta con esta visión del mundo. Además, en el Festival de Cortometrajes Itinerante de l’Ampolla ha obtenido el Premio del Público.

En este momento, prepara su aterrizaje en la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebra en mayo, y se consolida como un referente que sitúa nuevamente el sello «made in Alicante» en el mapa cinematográfico global. A ello se suma su selección en el Festival Internacional de Cine de Huesca, cuya importancia radica en ser doblemente calificador para los Premios Óscar y los Goya, además de su presencia en los Premios Fugaz, el Festival de Sorihuela de Guadalimar y la Mostra Audiovisual «en Xicotet».

El proyecto nace de un tejido industrial consolidado de la provincia, siendo una coproducción de las firmas alicantinas Grupoidex y Aliwood, junto a Publicis Rebellion, y cuenta con la participación del Institut Valencià de Cultura y À Punt. De este modo se sigue demostrando su capacidad para generar historias con impacto social y proyección internacional.

El éxito inicial de PORDENTRO en su circuito de festivales no solo confirma la solidez de la propuesta invitando a reflexionar sobre la libertad y la valentía de ser uno mismo, sin importar la edad, sino que anticipa un recorrido prometedor que podría situarlo entre los títulos más destacados del cortometraje español en el próximo año.