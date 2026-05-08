El pop urbano de Funzo para pregonar las Hogueras de Alicante de 2026

El cantante alicantino, Funzo, será el pregonero de las fiestas de Les Fogueres de Sant Joan 2026 el viernes 5 de junio en la Plaza del Ayuntamiento. Así lo ha anunciado el consistorio tras recibir la aprobación del artista para dar el pistoletazo de salida a los días grandes de las fiestas del fuego alicantinas para continuar la estela que dejó el diseñador alicantino, Rubén Hernández en 2025.

El alcalde, Luis Barcala ha agradecido que “que Funzo, vinculado desde pequeño a la Fiesta del Fuego, haya aceptado pregonar las Hogueras en este 2026 pues representa el reconocimiento a la nueva generación de jóvenes alicantinos que triunfan en España y, más concretamente, en la industria musical, y que como alicantino hacen patria, son embajadores y manifiestan el amor que sienten por su tierra, fiestas y tradiciones a través de sus creaciones”.

Funzo, como también su antecesor, son personas vinculadas a las hogueras y comprometidas con su tierra. Más concretamente, el artista se ha inspirado en su ciudad para muchos de sus temas convertidos en verdaderos himnos urbanos, como Azul y blanco, dedicado al Hércules, o Tabarca y ha protagonizado eventos multitudinarios, como la arrozada que organizó este pasado año en la Explanada durante las fiestas de Hogueras y que congregó a un millar de jóvenes para promocionar el lanzamiento de su canción Borracho y fino, dedicada a Alicante.

Este tema, precisamente, ha tenido una gran repercusión en la ciudad por su numerosas referencias a Alicante y sus costumbres; y se ha convertido, además, en una declaración de amor a su tierra.

Pop urbano español

Adrián Gomis, 'Funzo', se ha convertido en los últimos años en un referente del pop urbano y de ‘La Nueva Ola’ del pop español. Originalmente saltó a la fama como parte del dúo Funzo&Baby Loud junto a su hermano Juan Carlos, logrando éxitos con hits como Malibú con piña, Inmortales o Batmóvil Remix, con más de 50 millones de escuchas, y convertirse en el primer grupo de u generación en agotar las entradas del WiZnk Center de Madrid con más de 15.000 entradas ventidas, antes de iniciar su camino en solitario a finales de 2023.