La Policía Local de El Campello requisa a dos jóvenes decenas de pintura en aerosol para hacer grafitis

La Policía Local de El Campello ha requisado a dos jóvenes decenas de botes de spray para hacer graffitis y una cizalla para romper cadenas de recintos cerrados, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante un control rutinario, un vehículo levantó las sospecha de los agentes. Al registrar el coche se encontraron decenas de botes de spray, "que utilizan los grafiteros para realizar pinadas en paredes, muros y otros espacios urbanos", han apuntado fuentes municipales.

Los había de todos los colores y, junto a ellos, una cizalla, herramienta que sirve "para violentar cadenas y candados" con los que tanto particulares como el Ayuntamiento protegen espacios de acceso restringido.

Los dos jóvenes fueron identificados y se les dejó marchar ya que en ese momento "no se les pudo vincular con ningún acto vandálico concreto", aunque la pintura y las cizallas fueron requisadas.

Uno de ellos tiene antecedentes policiales por realizar pintadas en espacios públicos, que "ellos califican de arte urbano", ha indicado el ayuntamiento de El Campello.

Sin embargo, la realidad es que esta práctica se ha convertido en "un problema que obliga al Consistorio campellero a gastar dinero público en su eliminación" y a repintar esos espacios para devolverles su estado original.