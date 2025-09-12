El Patronato de Escuelas Infantiles aprueba para el 2026 un aumento de personal

El Patronato de Escuelas Infantiles ha aprobado este viernes el presupuesto para el año 2026, que asciende a 2.013.713 euros e incorpora incrementos en varias partidas. La concejala de Educación, Mari Carmen de España, explica que “la cuantía global del presupuesto disminuye ligeramente respecto a la de 2025, pero se debe exclusivamente a que ya no aparece, por no ser necesaria, la partida habilitada de forma puntual este año para la demolición del antiguo edificio de Siete Enanitos”. No obstante, añade “no solo no se reduce ninguna de las partidas funcionales, sino que se incrementan varias, como la de personal, que incorpora la carrera profesional, la de servicios de información, la de suministros, las primas de seguros y los estudios y trabajos técnicos”.

Los presupuestos para el año 2026 han sido aprobados este viernes en el Consejo del Patronato de Escuelas Infantiles, con el voto a favor del equipo de gobierno del PP, las abstenciones de los grupos Vox, Compromís y EU-Podem, y el voto en contra del grupo socialista.

De España ha informado de que el presupuesto incorpora una partida para edificios y otras construcciones, “en previsión de que a lo largo del año 2026 se dote de presupuesto tras adoptar una solución definitiva para la escuela infantil Siete Enanitos, ya que en estos momentos se están valorando varias opciones”. Este mes está previsto adjudicar la demolición del antiguo edificio en el que se ubicaba esta escuela infantil, que salió a licitación por 343.481 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Por último, la edil ha comunicado que ya se ha solicitado la adhesión a las ayudas de la Generalitat que garantizan la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.