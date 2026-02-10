Parte del legado del jurista y humanista Rafael Altamira ya está entre los grandes del Instituto Cervantes

Este mediodía se ha celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid el acto institucional con el que parte del legado de Rafael Altamira ya reposa en la Caja de las Letras de la institución. En concreto en la 1.456 que ya contiene escritos, una primera edición de un ejemplar de su libro Reposo publicada en 1903, una fotografía fechada en 1909 en la que aparecen la esposa de Rafael Altamira, Pilar Redondo, y sus tres hijos y un ejemplar del libro Rafael Altamira y Cervantes, recientemente publicado en la Colección Mina de pasatiempos del Instituto Cervantes.

La fecha para la celebración de este emotivo acto fue elegida expresamente, ya que el humanista, literato y jurista, nació el 10 de febrero de 1866, (hace 160 años) y se cumple un año de su inhumación en el cementerio de El Campello tras la repatriación de sus restos.

Al acto ha acudido la nieta del jurista y humanista, María Luz Altamira García-Tapia, el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer y por la Universidad de Alicante, la Catedrática y coordinadora del “año Altamira”, Eva Valero. Como anfitrión ha estado el director del Instituto, Luis García Montero.

María Luz Altamira, se ha mostrado muy agradecida a las Universidades de Alicante y Oviedo (donde Altamira también ejerció de docente), al ayuntamiento de El Campello y al propio Instituto Cervantes que recibe parte de su legado en su 160 cumpleaños. "Nació el 10 de febrero de 1866 y, donde quiera que esté, se sentiría orgulloso de este acto 160 años después", ha añadido.

El más universal de los alicantinos

Altamira, uno de los primeros historiadores que impulsaron la historiografía en España, también fue un defensor de la paz y del diálogo entre naciones (de hecho, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones). Asimismo, impulsó y apoyó a la Institución Libre de Enseñanza y recibió toda su herencia, aplicándola posteriormente en la modernización de la educación desde cargos públicos y puestos en distintas universidades, según ha recordado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien ha celebrado el reconocimiento a una figura "fundamental en la reflexión sobre lo que significaba la colaboración y el diálogo entre España y los países hispanoamericanos".

"En unos momentos históricos difíciles consiguió destacar un valor fundamental: que más allá de los intereses en torno al idioma español y la historia española y latinoamericana, hay un espacio de comunidad y convivencia que es lo que nos da valor en el panorama internacional", ha resaltado.

Por su parte, Juan José Berenguer, alcalde de El Campello, ha recordado la puesta en marcha del «año Altamira» y que este acto sirve para continuar destacando la labor del «pacifista más universal». «Es un acto de justicia histórica y de la recuperación de la concordia y la reconciliación», ha indicado.

Berenguer ha precisado que aunque oficialmente el 'Año Altamira' haya terminado, no se pisa el freno en su estudio y en su conocimiento. Y es que "abarcó tantas áreas de conocimiento (y en todas descató) que cualquiera de nosotros necesitaríamos varias vidas para poder compararse".

Altamira y Cervantes

A continuación, se ha presentado el libro Rafael Altamira y Cervantes, con la intervención de Luis García Montero, director del Cervantes; Eva Valero Juan, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante; e Ignacio Ramos Altamira, doctor en Filosofía y Letras y bisnieto de Rafael Altamira, ambos coautores del libro.

Esta obra, incluida dentro de la Colección Mina de pasatiempos del Instituto Cervantes, recoge un estudio de la relación de Altamira con el autor del Quijote, así como sus textos en torno a la obra cervantina.