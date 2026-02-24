Una pareja estafa 54.000 euros con contratos fraudulentos para conseguir teléfonos de alta gama

La Policía Nacional de Alicante ha detenido a un hombre y una mujer de 52 y 35 años por realizar contratos falsos de telefonía para obtener terminales de alta gama. Realizaron más de 60 contratos de telefonía que llevaban aparejada la adquisición de terminales móviles, televisores, relojes inteligentes y auriculares. Los arrestados, que utilizaron los datos de hasta trece personas, causaron un perjuicio económico a la distribuidora de unos 54.000 euros.

La denuncia

Investigadores de la Policía Nacional de Alicante | Comisaría Provincial de Alicante

El responsable de la compañía de servicios telefónicos fue el que interpuso una denuncia ante la Policía Nacional de Alicante en la que manifestaba que habían detectado un inusual incremento en el volumen de contratos en una de sus tiendas que podrían ser fraudulentos.

En los hechos estaba directamente implicada una trabajadora de la tienda, siendo relacionado posteriormente un varón, que se dedicaba a revender los teléfonos que obtenían con los contratos fraudulentos.

Según la Comisaría Provincial de Alicante, a lo largo de 2025 se habían realizado más de 60 contrataciones utilizando sin ningún tipo de consentimiento los datos personales de 13 personas. Además, las facturas del coste de los contratos estaban asociadas a una misma cuenta bancaria.

Los arrestados han pasado a disposición judicial que ha decretado para ellos libertad con cargos.