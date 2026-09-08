El otoño trae al Teatro Principal 57 espectáculos con teatro, humor, música y danza para todos los públicos

La programación del Teatro Principal para este otoño incluye 57 espectáculos con teatro, humor, música y danza para todos los públicos. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y la subdirectora del teatro, María Dolores Padilla, han presentado la nueva temporada.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que "la programación del Teatro Principal continúa en la línea de garantizar el éxito que viene cosechando estos últimos años por su calidad y variedad". "Queremos que todos los alicantinos tengan un motivo para acercarse al Teatro Principal a disfrutar de alguno de sus espectáculos y que los más pequeños y los jóvenes entren en el circuito cultural de la mano del teatro y la música", ha señalado la edil. En este sentido, ha agradecido "todas las iniciativas que María Dolores Padilla ha puesto en marcha para lograr estos objetivos con la calidad como bandera".

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha destacado que con esta nueva programación "comienza a tomar forma el impulso de Alicante como polo cultural de la Comunitat, con una oferta amplia, diversa y de calidad". Alonso ha subrayado que "la cultura debe formar parte de la identidad y de la proyección de Alicante como espacio de creación y encuentro para la ciudadanía, aportando valor al territorio y generando oportunidades”. En este sentido, ha señalado que la programación del Principal “contribuye a la estrategia de la Generalitat de promover una marca cultural sólida para Alicante, basada en el talento, la excelencia artística y la colaboración entre instituciones, con el objetivo de acercar la cultura a cada vez más personas y seguir ampliando nuevos públicos”.

En palabras de María Dolores Padilla “iniciamos una nueva temporada reuniendo, una vez más, grandes talentos y una programación marcada por la diversidad y la excelencia. Lo hacemos con un propósito claro e irrenunciable: consolidarnos como un espacio cultural de encuentro, donde convergen generaciones, sensibilidades y gustos diversos; un escenario que apuesta por la máxima calidad artística y que sigue regalando emociones únicas a un público excepcional, cuya pasión, confianza y fidelidad hacen que este teatro esté hoy más vivo que nunca.”

Las entradas ya están disponibles en los canales habituales del Teatro Principal de Alicante. En Taquilla en horario de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas y en la web: www.teatroprincipaldealicante.com.

El viernes 2 de octubre empieza la temporada de otoño con el estreno nacional de la obra “La Partenaire”, de Fernando Schmidt. Con dirección de Pepa Gamboa y con Cristina Medina en el elenco. También destaca “Malquerida”, de Jacinto Benavente, con Aitana Sánchez-Gijón y Juan Carlos Vellido.

Asimismo se podrá disfrutar del musical “Sonrisas y Lágrimas” (del viernes 15 al domingo 24 de enero) que se suma a "El Fantasma de la Ópera" (19 de noviembre al domingo 6 de diciembre), ballet y también “Inolvidable. Rocío Dúrcal es inolvidable”. Con Carmen Morales y Alejandro Vera en el elenco. De esta forma, al avance realizado en junio, en la que ya se anunciaron 30 espectáculos se suma la nueva programación:

Nueva programación

- domingo 1 de noviembre la obra “Don Juan Tenorio solidario”.

-sábado 14 de noviembre, el Principal como colaborador de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos “Guillermo Heras”, presenta la obra “Libres!!! Un cabaré anarkosicalíptico”, de Esther Carrodeguas. Con dirección de Andrés Lima y con Alba Flores, Laura Galán, Nüll García y Eva Valdelomar en el elenco.

-martes 8 de diciembre estreno del espectáculo ganador de la XI Residencia Lírica Ruperto Chapí “La Bruja”, con liricAl Compañía Lírica Alicantina.

-miércoles 9 de diciembre llega “Berlanga, New dance” con la ECCAD Joven Compañía de Danza del Conservatorio José Espadero y el Instituto Luis García Berlanga.

-domingo 13 de diciembre tendremos la obra “Asesinato para dos”, de Kellen Blair y Joe Kinosian. Con dirección de Zenón Recalde y con Didac Flores y Mikel Herzog en el elenco.

-martes 15 llega “El lago de los Cisnes” con el Classical Ballet Theatre – Berlin.

-miércoles 16 de diciembre el ballet “El Cascanueces” con el Classical Ballet Theatre – Berlin.

-jueves 17 de diciembre concierto de zambomba flamenca “Farrucos & Fernández. Navidad en familia”, con la compañía Antonio Fernández Montoya ‘Farru'

-viernes 18 de diciembre Salva Reina presenta su show “Prohibido echarle cacahuetes al mono”.

-sábado 19 y domingo 20 de diciembre “Malquerida”, de Jacinto Benavente. Con dirección de Natalia Menéndez y con Aitana Sánchez-Gijón, Juan Carlos Vellido, Lucía Juarez, Goizalde Núñez, Dani Pérez Prada, José Luis Alcobendas, Alex Mola y Antonio Hernández Fimia en el elenco.

-domingo 27 de diciembre musical “Estoy Solo en Casa”.

-martes 29 de diciembre vuelve “¡Coco el musical! Recuérdame”.

-viernes 1 de enero “Gran concierto de Año Nuevo” con Fuoco European Orquesta y la solista invitada Maylin Cruz.

-sábado 2 y domingo 3 de enero Shado el mago con su show “Cleptómago”.

-miércoles 6 de enero “Vaiana. El musical del momento”.

-jueves 7 de enero Alma la Forte presenta el show “Estoy como nunca”.

- viernes 8 de enero sesión doble. A las 19 horas el concierto de Abraham Cupeiro “Resonando en el pasado”. Y a las 22h vuelve Ignatius Farray con “El show de Ignatius Farray”.

-sábado 9 de enero sesión doble de humor. A las 18.30 horas “Ya me has tocado el cuento”. Y a las 21 horas Santi Rodríguez presenta “¿Nos damos un viaje?”

-domingo 10 de enero “Inolvidable. Rocío Dúrcal es inolvidable”. Con dirección de Juan Carlos Rubio y con Carmen Morales y Alejandro Vera en el elenco.

-Del viernes 15 al domingo 24 de enero el musical “Sonrisas y lágrimas”.

-miércoles 27 de enero “El Lago de los Cisnes” con el Ballet Clásico Internacional.

-jueves 28 de enero “La Bella durmiente” con el Ballet Clásico Internacional.

-viernes 29 de enero estreno nacional de “Cómo se escribe un bolero”. Una producción de Adán Rodríguez. El Teatro del Buscavidas. Con dramaturgia y dirección escénica de Adán Rodríguez y con Merlyn Cruz, Adán Rodríguez, Yulia Zvazhiy, Domingo Martínez y Santiago Garcés en el elenco.

-sábado 30 de enero la obra “La historia de Cardenio”, de William Shakespeare y John Fletcher. Con dirección de Paco Maciá y con Iván Gisbert, Ana Arrarte, Eloísa Azorín, Ana Esclápez, Yolanda Fernández, Pollux Hernúñez, Joan León, Carlos Millor, Enric Piera, Juan Adrián Rodríguez, Baskia Ruiz y Silvia Sánchez.

-domingo 31 de enero llega “La colmena”, de Camino José Cela. Con dirección de Ignacio García y con Críspulo Cabezas, Patxi Freytez, Pepa Pedroche, Elena Ballesteros, Juan Carlos Talavera, Alejandro Arestegui, Sara Moraleda y Mireia Martínez.