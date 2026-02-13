La oposición de izquierda pide movilizar desde el sector público las 15.000 viviendas que se estima hay vacías en Alicante

Los partidos de izquierda en el ayuntamiento de Alicante, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, han urgido este viernes al alcalde, Luis Barcala, a que urgentemente ponga fecha a la comisión que investigará las irregularidades en la adjudicación de las 140 viviendas de protección pública de la Playa de San Juan.

En una comparecencia conjunta, los tres portavoces municipales, la socialista Ana Barceló, Rafa Más y Manolo Copé, han acusado al alcalde de no haber actuado decididamente y ocultar información pese a sus reiteradas declaraciones en el sentido de que ha tomado la iniciativa desde el primer momento para aclarar lo sucedido con medidas contundentes y "caiga quien caiga".

Los grupos han adelantado este viernes que en el próximo pleno ordinario municipal, inicialmente previsto para el último jueves de febrero, plantearán una batería de medidas sobre vivienda, en el caso de los socialistas crear una comisión de seguimiento de las promociones de vivienda pública, crear una Ley del Suelo y que la promoción de viviendas VPP de la calle Ceuta vuelva al proyecto original y se dirijan a alquiler social.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que el alcalde conocía las supuestas incompatibilidades de la promoción de VPP Les Naus en junio de 2024 como se refleja que en esa fecha quitó las competencias de Patrimonio a la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, que ha dimitido tras conocerse que era una de las adjudicatarias.

Tras apuntar que cree que en torno al 40 por ciento de los beneficiarios siguen sin estar empadronados a día de hoy en Les Naus, Mas ha avanzado que planteará en el próximo pleno municipal acabar con el Plan Vive, por hacer recaer en las cooperativas la iniciativa de crear VPP, y defenderá que las viviendas públicas sobre suelo municipal vayan dirigidas en su totalidad a alquiler social.

Por EU-Podem, su edil Manolo Copé ha alabado "la unidad de acción" de la izquierda a raíz de este escándalo y pedirá que se movilicen las alrededor de 150.000 vacías que hay en la ciudad para alquileres asequibles, así como que se elabore un Plan Municipal de Vivienda "serio".

PSPV y Compromís ven "bombas de humo" del PP

Los portavoces también ha sido preguntados por el aviso lanzado este jueves por la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, sobre que las viviendas de la Playa de San Juan de Alicante se dieron "en tiempos del Botànic" y que el PSPV y Compromís "quizás" se lleven "alguna sorpresa en las próximas horas".

Para Barceló, "el PP practica el trilerismo" y Camarero ha querido "lanzar bombas de humo" ante lo cual los socialistas piden "que salga todo lo que tenga que salir" con "total transparencia" en un asunto que afecta a instituciones sobre las que el PSPV-PSOE "no gobierna".

Por parte de Compromís, Rafa Mas ha señalado que la advertencia es "una salida a la desesperada" para "esparcir basura y desenfocar" el caso del alcalde popular, y ha insistido en que su partido pide "la revisión de todo el expediente y la expropiación de los pisos" adjudicados ilegítimamente.