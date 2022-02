La ONCE se suma al Día Mundial de la Radio por su vínculo con las personas ciegas

El Día Mundial de la Radio es el motivo del cupón de la ONCE del domingo, 13 de febrero, coincidiendo con la celebración de esta fecha.

Con este cupón la Organización quiere destacar el papel de la radio en la vida de las personas ciegas o con baja visión y felicitar a las distintas emisoras y todos los profesionales que trabajan en ellas, así como a los oyentes, por la celebración el 13 de febrero del Día Mundial de la Radio.

En sus casas, en los tradicionales quioscos de la ONCE, o en los parques y zonas de paseo se puede comprobar cómo las personas ciegas o con baja visión suelen tener a su lado una radio o la escuchan a través de sus móviles. Una de las herramientas que les conecta con todo el mundo, sin necesidad de moverse de su sitio y que les ofrece ocio, cultura, información, deportes, etc.

Además, la Radio se está adaptando a las Nuevas Tecnologías y a los gustos de las audiencias, a través de los podcasts que permiten a los oyentes escuchar los programas cuando a ellos mejor les convenga.

La importancia de la radio

De la importancia de la Radio da cuenta también su protagonismo en el Cine, con películas como 'Historias de la radio' (J.L. Sáenz de Heredia, 1955); 'Solos en la madrugada' (José Luis Garci, 1978); 'Días de radio' (Woody Allen, 1987); 'Good Morning, Vietnam' (Barry Levinson, 1987); 'El último show' (Robert Altman, 2006), por citar sólo algunas.

Y también la música ha llevado a sus notas la Radio, con éxitos como ‘Radio Ga Ga’, de Queen; ‘Rock n Roll Radio’, de Ramones; ‘Radio nowhere’, de Bruce Springsteen; ‘Súbeme la radio’, de Enrique Iglesias; ‘Video Killed The Radio Star’ (The Buggles); ‘On the Radio’, de Donna Summer, entre otras muchas.

El propósito de celebrar un Día Mundial de la Radio es destacar la importancia de este medio de comunicación, facilitar el acceso a la información a través de la radio y mejorar el establecimiento de redes entre las emisoras. El 3 de noviembre de 2011, la 36 Conferencia General de la UNESCO aprobó la instauración del Día Mundial de la Radio. La idea inicial partió de la Academia Española de la Radio, siendo la Delegación Permanente de España en la UNESCO la que presentó formalmente la propuesta.

Sobre el cupón de la ONCE

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.