El Monte Orgegia recibe a cientos de familias alicantinas que han plantado más de un millar de árboles y arbustos de especies mediterráneas

Más de un millar de personas ha participado este fin de semana en la Reforestación de Otoño en el Monte Orgegia organizada por la asociación Enamorados de Alicante en colaboración con las concejalías de Medio Ambiente y de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alicante. Se trata de una acción dirigida a las familias alicantinas en las que se han plantado más de un millar de árboles y arbustos de especies mediterráneas en este espacio forestal periurbano.

El principal objetivo de esta convocatoria del programa 'Alicante Renace' no es únicamente incrementar la vegetación del Monte Orgegia, sino fomentar la conciencia ambiental, transmitir conocimientos sobre la conservación de nuestros ecosistemas y acercar a las nuevas generaciones al respeto y cuidado de la naturaleza.

Se han desarrollado talleres gratuitos de educación, sensibilización y conservación ambiental, con propuestas participativas para acercar a pequeños y mayores al conocimiento de la biodiversidad, la fauna y la flora de nuestro territorio.

En esta nueva jornada de restauración ecológica 'Alicante Renace' se han plantado ocho especies forestales: argán, pino carrasco, ciprés de Cartagena, algarrobo, cornicabra, lentisco, espino negro y belcho (efedra). Esta diversidad vegetal responde a criterios de adaptación a la sequía, recuperación de la cubierta vegetal, protección del suelo frente a la erosión, mejora de la biodiversidad y creación de refugios y fuentes de alimento para aves, insectos y otros animales.

La combinación de especies arbóreas y arbustivas permite desarrollar un ecosistema más diverso, resistente y equilibrado, favoreciendo su regeneración natural a largo plazo. En total, se han repartido 1.020 árboles y arbolillos y 480 arbustos, además de sembrar un millón de semillas de plantas herbáceas, destinadas a favorecer a los insectos polinizadores, enriquecer la biodiversidad vegetal, mejorar la estructura y fertilidad del suelo, aumentar su cobertura natural y contribuir a la recuperación ecológica.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha valorado el "éxito de convocatoria" con una "gran respuesta de la ciudadanía en una actividad de reforestación en la que el Ayuntamiento y Enamorados de Alicante ofrecen a los alicantinos la posiblidad de plantar un árbol y contribuir a la recuperación de un entorno boscoso de gran importancia medioambiental para Alicante como es el Monte Orgegia, en una actividad que venimos realizando todos los años".

Mientras, el director del programa Alicante Renace, Daniel Aguilar, ha subrayado la importancia de que las familias "no solo vengan a plantar un árbol y se marchen, sino que queremos que los niños descubran la importancia de los insectos, las aves, los árboles y todo aquello que hace posible la vida en nuestros montes".

"Queremos que aprendan, que disfruten y, sobre todo, que sientan estos espacios como algo suyo que merece ser protegido. Porque el verdadero éxito de Alicante Renace no está solamente en los árboles que plantamos, sino en las personas que conseguimos concienciar para que los cuiden durante toda su vida", ha incidido.