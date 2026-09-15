'La millor tapeta del món' acoge showcookings y degustaciones gratuitas en el Mercado Central de Alicante

Con el fin de potenciar la riqueza culinaria y la creatividad de los chefs de la provincia, el Patronato de Turismo de la Costa Blanca impulsa una nueva edición de ‘La millor tapeta del món’. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado en la presentación de estas jornadas gastronómicas que han comenzado este lunes y seguirán los días 15, 16, 21 y 22 de septiembre en el Centro de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante, junto al Mercado Central, con showcookings y degustaciones gratuitas.

“Este evento, que ofrece un espacio extraordinario para que los cocineros y cocineras de la provincia vengan a mostrar lo mejor de sí mismos, es una alianza entre gastronomía, creatividad, innovación, alimentación sana y saludable y turismo”, ha señalado el presidente, quien ha estado acompañado por la concejala de Hostelería, Consumo y Mercados de Alicante, Lidia López, el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, y la presidenta de APEHA, María del Mar Valera.

‘La millor tapeta del món’, que llega este año a su cuarta edición, ha comenzado esta misma mañana con la participación del Restaurante La Fava by Fran Burgos de Benidorm, que ha ofrecido una degustación de su tapa ‘Entre la Serra Gelada y nuestra Illeta’, una exquisita y original creación inspirada en dos paisajes emblemáticos de Benidorm con la que ganó el concurso de tapas y pinchos celebrado el pasado mes de junio en el municipio.

La programación continuará este martes día 15 con el Restaurante Seis Perlas de El Campello y el miércoles 16 con el Restaurante El Caragol de Francesc de Alcoy. La próxima semana, el lunes 21 de septiembre, será el turno del Restaurante HB de Torrevieja y por último el martes 22 cerrará el evento el Restaurante E-Tika de Altea. El comienzo de las actividades será siempre a las 11:00 horas y su acceso es gratuito.

"Hace mucho que la gastronomía de la provincia dejó de ser un complemento de nuestro turismo para convertirse por sí misma en un atractivo de primer nivel”, ha manifestado Toni Pérez, quien ha reiterado que la tapa “forma parte de nuestra propuesta gastronómica. En Alicante ha sido tierra de tapas durante toda la vida, elaboradas con producto de proximidad, de kilómetro 0. Son un bocado exquisito donde se fusionan muchas cosas, pero sobre todo nuestra identidad y nuestra esencia como pueblo”.

El Patronato Costa Blanca impulsa esta propuesta junto a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante y el Ayuntamiento de la ciudad.