Más de mil colmenas malogradas en la Marina Alta entre los cuantiosos daños provocados por la DANA Adam

La DANA Adam ha tenido una relevante incidencia en la comarca de la Marina Alta, donde las precipitaciones extraordinarias, los desbordamientos y la fuerza de los arrastres han afectado tanto a las explotaciones agrícolas como al sector apícola.

ASAJA Alicante advierte de que el balance de daños sigue siendo provisional. Las primeras notificaciones apuntan a alrededor de mil colmenas afectadas en municipios de comarcas de la Marina Alta. En el municipio de Pego, los desperfectos en infraestructuras agrarias son graves, con derrumbes de márgenes, desplazamientos de tierras, roturas de tuberías, caminos impracticables y destrucción de plantaciones y cerramientos.

Numerosos agricultores y apicultores todavía no pueden llegar a sus explotaciones debido a los caminos destrozados, los cortes de carreteras y las zonas inundadas. Por ello, la dimensión real de los daños no se conocerá hasta que sea posible acceder a las fincas y comprobar su estado.

Alrededor de mil colmenas afectadas

Colmenas afectadas y aisladas | Asaja-Alicante

Según las primeras notificaciones de la sectorial apícola de ASAJA Alicante, alrededor de mil colmenas se han visto arrastradas por el agua o sepultadas por muros derrumbados por las lluvias. La cifra corresponde a los profesionales que han podido acceder a sus asentamientos y podría aumentar cuando se inspeccionen las zonas inaccesibles. Alguno de los apicultores ha perdido la totalidad de sus colmenas.

Los primeros avisos proceden de Pego, Sanet i Negrals y El Verger, en Alicante, y de Oliva y Marchuquera, en Valencia. La DANA ha afectado así a localidades de las comarcas colindantes de la Marina Alta y la Safor, aunque pertenecen a provincias distintas. ASAJA recuerda que la apicultura es una actividad trashumante, por lo que también hay profesionales de otros municipios que tienen sus colmenas temporalmente en las zonas afectadas.

Pego: graves daños

El representante de la sectorial del arroz de ASAJA Alicante, Vicent Dominguís, quien también cultiva aguacates, naranjas y mandarinas, señala que en Pego se han producido numerosos derrumbes de márgenes, desplazamientos de tierras, roturas de tuberías de riego, caminos impracticables, destrucción de plantones y caída de vallas. Los desbordamientos de barrancos y ríos han arrastrado tierras y materiales, mientras grandes cantidades de agua han descendido hacia la Marjal.

Todavía no ha sido posible acceder a determinadas zonas de la Marjal de Pego-Oliva, que recoge el agua procedente del valle, por lo que no se puede evaluar el alcance definitivo de los daños.

En Pego predominan los cítricos, seguidos, en menor medida, por el aguacate y el arroz. ASAJA advierte de que la reparación de caminos, márgenes, tuberías y cerramientos será compleja y que los daños acumulados podrían tardar años en repararse.

ASAJA reclama ayudas para la Marina Alta

Conducciones rotas | Asaja-Alicante

Por último, reclama que las ayudas anunciadas por la Conselleria por este episodio climatológico tengan en cuenta los daños sufridos en la Marina Alta, así como las necesidades específicas de la apicultura, una actividad especialmente afectada por la pérdida de colmenas y las dificultades para acceder a los asentamientos. La organización insiste en que la evaluación debe contemplar también las explotaciones a las que todavía no se ha podido llegar, para evitar que los profesionales afectados queden fuera de las medidas de apoyo.

Asimismo, considera prioritario reparar caminos rurales e infraestructuras agrarias para recuperar la actividad y evitar que la falta de acceso agrave las pérdidas de cosecha. Las ayudas deben responder al alcance real de los daños.