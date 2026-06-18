Más de 6.000 truenos aéreos cierran la mascletà fuera de concurso de las Hogueras 2026 de Pirotecnia del Mediterráneo

Más de 6.000 truenos aéreos, disparados en escasos segundos, han cerrado este jueves la primera mascletà de las Hogueras 2026, fuera de concurso, que ha disparado Pirotecnia Mediterráneo en una Plaza de los Luceros con una numerosa afluencia de público en la apertura del ciclo pirotécnico en el céntrico enclave de la ciudad. El disparo, que ha durado cinco minutos y seis segundos, ha consumido 75 kilos NEC y el pico máximo de decibelios ha alcanzado los 121,8. El pirotécnico Antonio García la ha definido, después de que diera la vuelta al perímetro de la plaza, como “magnánima, y con el habitual sello de la casa”. Pirotecnia del Mediterráneo, ya en concurso, volverá a la Plaza de los Luceros el domingo 21 de junio en la tercera sesión del certamen.

Pirotecnia del Mediterráneo ha comenzado su exhibición pirotécnica con una tradicional traca valenciana, a la que han seguido cuatro fases de fuego aéreo en combinación con efectos de diversa sonoridad, hasta un golpe que ha cerrado esta primera fase. Ha continuado el disparo con cinco fases terrestres con truenos de hasta seis calibres diferentes, en sintonía con efectos de acompañamiento de fuego aéreo y detalles de potentes truenos en disparo de morteros terrestres de cañonería.

Ha sido después del fuego de cuerdas cuando ha comenzado el terremoto. Ésta ha sido una de las partes más esperadas del espectáculo de Pirotecnia del Mediterráneo, compuesta por seis potentes fases de truenos y sistema de calibres en incremento como preámbulo de un cierre. El bombardeo final ha dado paso, de manera hermética y dura, a un golpe seco de truenos sincronizados aéreos y terrestres. Ha sido, como ha finalizado el pirotécnico, “una mascletà de montaje complejo”.