Más de 4.600 efectivos velarán por la seguridad y la prevención para estas Hogueras

Más de 4.600 agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Autonómica, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento, de la Federació de les Fogueres,Protección Civil, Bomberos y Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) participarán en el dispositivo de seguridad de las Hogueras de 2026.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, ha presidido este miércoles la reunión de coordinación del dispositivo especial de seguridad para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los actos programados durante las celebraciones.

Reunión de Coordinación | Subdelegación del Gobierno en Alicante

La plaza de los Luceros, la Explanada, la plaza de toros, el Postiguet y la playa de San Juan serán algunos de los puntos donde se reforzará la presencia policial y los controles preventivos, según un comunicado de la Subdelegación.

Pineda ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad ante unas fiestas de esta magnitud, y ha señalado que el dispositivo también incluye actuaciones específicas en materia de prevención de violencia de género, protección de menores y vigilancia en áreas de ocio nocturno.