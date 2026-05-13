Los maestros de Alicante se volcarán para conseguir la mejor preparación de los alumnos que se presentarán a las pruebas de acceso a la universidad

Cuatro columnas de profesores de los municipios de la comarca han recorrido esta mañana las calles de Alicante para coincidir en la sede de presidencia de la Generalitat en Doctor Gadea, dentro de la tercera jornada de huelga de los maestros que se desarrolla en toda la Comunitat Valenciana.

Jesús Beltrán, delegado del sindicato de funcionarios CSIF, espera que la propuesta de la consellera de Educación que escucharán mañana sea seria y que resuelva la situación de hartazgo que viven los profesores. Con relación a la acusación de la administración de que usan a los alumnos de segundo de bachillera como moneda de cambio, Beltrán ha alabado el compromiso del profesorado para preparar lo mejor posible a estos jóvenes ante las pruebas de acceso a la universidad.

Lo más importante para los maestros, ha insistido, es el alumnado, sus familias y el futuro de estos jóvenes.

Jesús Beltrán, delegado del sindicato CSIF en Educación

Jesús Beltrán ha recordado también el mal estado que presentan muchas infraestructuras educativas, las elevadas ratios con unos 33 alumnos por aula y la pérdida de poder adquisitivo en los últimos 10 años. Junto a ello, la falta de todo tipo de medios para favorecer la inclusión del alumnado extranjero o chicos y chicas con necesidades especiales.

Por otra parte, mañana jueves y a pesar de cita con la consellera de Educación, las movilizaciones continuarán con concentraciones, asambleas y actividades comunitarias en los distintos municipios de Alicante y comarca. En Alicante, a las 12:00 del mediodía habrá una concentración ante la dirección territorial de Educación en la calle Carratalá, 40.

Ya por la tarde los encuentros se desarrollarán en el instituto de secundaria Cabo de las Huertas, en San Vicente del Raspeig y en Mutxamel.