Luis Morata asume Planes Estratégicos y Proyectos Europeos además de Sanidad y Protección Animal

El nuevo concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Alfonso Morata, asume desde este viernes las concejalías de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, además de Sanidad y Protección Animal. Así lo ha determinado el alcalde, Luis Barcala, con la firma de un nuevo decreto de modificación de concejalías ejecutivas y delegaciones del equipo de gobierno, que surte efecto de manera inmedita.

Luis Morata ocupa la concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos hasta ahora desempeñada por Antonio Peral, recientemente nombrado concejal de Urbanismo -tras la salida de Rocío Gómez- y que mantiene las áreas de Innovación, Informática y Agenda Urbana. Morata también se hace cargo de Sanidad y Protección Animal, ocupada hasta el momento por la edil Cristina Cutanda, que sigue al frente de Fiestas, Ocupación de Vía Pública y la portavocía del equipo de gobierno.

Luis Morata se incorpora a la corporación municipal tras una larga trayectoria profesional en la empresa privada con cerca de 40 años de ejercicio, de ellos 38 de forma consecutiva como agente comercial colegiado en el ámbito nacional e internacional.

Morata, en sus primeras declaraciones, ha resaltado que “afronto esta nueva etapa como concejal del Ayuntamiento de Alicante con muchísima ilusión. Es un reto importante asumir las concejalías de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, además de Sanidad y Bienestar Animal, con la intención de seguir con el magnífico trabajo que han hecho mis precedesores, intentando conseguir fondos europeos para la modernización de nuestra ciudad y también para impulsar proyectos en los aquellos barrios que más lo necesiten”.

"En Sanidad tenemos que seguir trabajando en esos tres nuevos centros de salud que están en marcha en nuestra ciudad –Garbinet, La Torreta y Condomina- y conseguir el bienestar para todos nuestros ciudadanos. En cuanto a Bienestar Animal, es una concejalía que siempre me ha interesado al tener mascotas en casa y en la que intentaré hacer una gran labor”, ha resaltado el nuevo edil.