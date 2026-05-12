La jueza que instruye la causa sobre el escándalo de las viviendas de Les Naus pide al ayuntamiento y la promotora más documentación

La magistrada de la plaza 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus, ha dictado hoy una providencia en la que reclama, a petición de la Fiscalía y de una defensa, diversa documentación tanto al Ayuntamiento de la ciudad como a la cooperativa promotora, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Así, a petición de la Fiscalía, la instructora requiere con urgencia al Consistorio la remisión del expediente completo y otros documentos relativos a la licitación y adjudicación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados de superficie donde se construyó la urbanización. Y en cuanto a la Sociedad Cooperativa Residencial Les Naus Coop. V. la instructora le reclama remisión de las actas de su constitución en junio de 2018, de su junta general y de su patronato o consejo rector, el listado de sus socios constituyentes y los contratos firmados entre esa cooperativa y tres mercantiles.

Por otro lado, la providencia, a instancias de la defensa de una de los investigados, jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez Hickman requiere también a la corporación municipal para que remita antes de las declaraciones previstas el próximo 20 de mayo dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela antes citada y los antecedentes del mismo a partir de 2016.

El 20 de mayo, también los testigos

Por otra parte, debemos recordar que la magistrada ha vuelto a citar como testigos a los funcionaros del Ayuntamiento que no comparecieron el viernes pasado. La nueva cita es el 20 de mayo, junto con la declaración de uno de los investigados.

La citación para el viernes 8 de mayo se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio Ayuntamiento alicantino, la misma a través de la que se requirió en su día el expediente administrativo. Sin embargo, no acudieron porque por motivos que no han trascendido, la cita no les llegó por los cauces internos municipales.

La nueva citación para estos testigos de cara al día 20 se efectuará ahora por la unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados.

Igualmente, la magistrada ha dejado sin efecto la citación para el 5 de junio de un investigado; beneficiario de una de las viviendas a petición de su representación legal. La nueva fecha de esa declaración es también el 20 de mayo.