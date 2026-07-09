TRÁFICO DE ARMAS

Interceptan ocho armas de guerra en manos de cuatro hombres vecinos de Alicante y San Vicente que han sido detenidos

Sobre los detenidos pesan los presuntos delitos de depósito de armas de guerra, pertenencia a grupo criminal, delito contra la seguridad del tráfico, atentado a agente de la autoridad y daños a los vehículos policiales durante una peligrosa persecución

Redacción

Alicante |

Las ocho armas de guerra interceptadas con sus respectivos cargadores
Las ocho armas de guerra interceptadas con sus respectivos cargadores | Comisaría Provincial de Alicante

La Policía Nacional ha interceptado ocho armas de guerra y ha detenido a cuatro varones, vecinos de Alicante y San Vicente del Raspeig con edades comprendidas entre los 21 y 43 años; tras una persecución por las carreteras de la provincia de Alicante.

Los arrestados transportaban en un vehículo ocho fusiles automáticos “kalashnikov/AK47” con sus correspondientes cargadores.

Los agentes exponen las armas intervenidas
Los agentes exponen las armas intervenidas | Comisaría Provincial de Alicante

Peligrosa persecución

Finalmente fueron interceptados en la provincia de Murcia tras una peligrosa persecución desde que los agentes sospecharon del vehículo en cuestión a la altura de Elche, cuando se desplazaba realizando maniobras muy peligrosas. En principio trataron de interceptar el vehículo de modo discreto, pero cuando el conductor advirtió la presencia policial, aumentó aún más la velocidad iniciando la huida.

Uno de los cuatro arrestados
Uno de los cuatro arrestados | Comisaría Provincial de Alicante

Los cuatro han pasado a disposición de los juzgados de guardia de Alicante por los delitos de depósito de armas de guerra, pertenencia a grupo criminal, delito contra la seguridad del tráfico, atentado a agente de la autoridad y daños. Y es que el coche de los arrestados llegó a embestir contra alguno de los vehículos policiales, sacando a uno de ellos de la carretera.

La retirada de estas armas del mercado ilícito supone un importante golpe contra el crimen organizado y evita su posible utilización en hechos violentos de gran impacto social.

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