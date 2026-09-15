Imputado por conducir a 219 kilómetros por hora en un tramo de vía limitado a 120

Un hombre de 34 años está investigado por circular con un turismo a 219 kilómetros por hora en un tramo de vía limitado a 120, que es el máximo permitido en las carreteras españolas. La Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Alcoy le interceptó en la autovía A7, en el término municipal de Castalla.

Control rutinario

En un control de velocidad rutinario los agentes registraron los 219 kilómetros por hora, danto el alto al conductor en otro control instalado varios kilómetros más adelante. Tras requerirle la documentación, los agentes comprobaron que no tenía antecedentes por otros delitos contra la seguridad vial; pero fue imputado por un delito de exceso de velocidad.

Delito contra la seguridad vial

Según el Código Penal, puede conllevar penas de entre 6 y 12 meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días. También se le puede retirar el carné entre uno y cuatro años.

Todo depende del juzgado de Ibi, al que se ha dado traslado de estos hechos.