Identificados cerca de 40 vehículos abandonados en la Zona Norte de Alicante

La Policía Local de Alicante viene desarrollando una campaña de control de vehículos estacionados en los barrios de la Zona Norte que se ha saldado hasta la fecha con la retirada de 10 vehículos abandonados y otros 29 identificados sin propietario conocido a los que se les ha colocado el aviso como paso previo a su retirada en caso de no comparecer. Además, se han impuesto 25 denuncias a titulares de coches que no contaban con seguro.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha resaltado que “esta actuación de la Policía Local, forma parte de los dispositivos de seguridad puestos en marcha en los barrios de la Zona Norte de forma coordinada con el Cuerpo Nacional de Policía, y que tratan de controlar la legalidad de los vehículos estacionados a partir de la identificación de sus matrículas, titulares y el cumplimiento de la legalidad en asuntos como la disposición de seguro y estar al día en la inspección técnica de vehículos”.

Calero ha señalado que este dispositivo, que ha actuado en la plaza Bas Mingot y calle Del Jaspe en Juan XXII y Virgen del Remedio, así como en la calle Aparici Guijarros en el Garbinet, entre otras, se mantendrá en las próximas semanas desplegado en distintos espacios tanto urbanos como periurbanos y zonas industriales al objeto de controlar la legalidad de los vehículos estacionados, al tiempo que se informa a la Policía Nacional sobre aquellos aspectos que puedan estar relacionados con actividades ilícitas de sus propietarios y que requiera de su actuación.

El concejal de Seguridad ha resaltado la “unidad de acción” que se mantiene con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia y seguridad en la Zona Norte y que también es objeto de acuerdo dentro de los pactos municipales presupuestarios alcanzados con el grupo Vox, que también incluyen el refuerzo de la comisaría de la Policía Local en la calle Barítono Paco Latorre en el barrio de Juan XXIII, que da cobertura a toda esta parte de la ciudad, junto a la que dispone la Policía Nacional.

Julio Calero ha resaltado de la misma forma que este miércoles se abordaron los aspectos de coordinación de las distintas acciones en la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en el palacio consistorial, con asistencia del alcalde Luis Barcala, y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, en la que se marcaron los objetivos más inmediatos.

“La comunicación entre fuerzas de seguridad nos permite ofrecer una mayor seguridad a los vecinos de estos barrios y combatir aquellas actividades ilícitas e irregularidades que se detectan, al tiempo que se trabaja desde los Servicios Sociales municipales en medidas asistenciales y de integración que contribuyan a mejorar la convivencia”, ha comentado el edil.