Los hospitales Vithas en Alicante refuerzan su compromiso con el bienestar de los directivos y realizarán una innovadora evaluación del estrés durante OPENDIR 2026

Los hospitales Vithas en Alicante reafirman su compromiso con la salud del tejido empresarial como patrocinadores de OPENDIR 2026. En esta nueva edición del foro, Vithas ofrecerá a los asistentes con acceso VIP una prueba de estrés, una herramienta diagnóstica clave para evaluar cómo el ritmo de la alta dirección afecta al organismo y prevenir cuadros de agotamiento o patologías derivadas.

Esta acción pone el foco en la salud integral del directivo, reconociendo que el estrés crónico es uno de los mayores desafíos actuales, afectando no solo al rendimiento profesional sino a la salud cardiovascular y al sistema inmunológico.

"En el entorno volátil y exigente en el que se mueven los directivos de hoy, la salud mental y la gestión del estrés son tan críticas como la salud física", explica Alejandro Cañamaque, director gerente de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar. "Al ofrecer esta prueba en OPENDIR, queremos que los líderes alicantinos tomen conciencia de que su bienestar es el activo más valioso de su compañía".

El estrés: el riesgo silencioso de la alta dirección

El liderazgo conlleva una carga de responsabilidad que a menudo se traduce en niveles elevados de estrés. Un chequeo especializado en este ámbito permite identificar indicadores que pasan desapercibidos en análisis convencionales, proporcionando una visión real del estado de alerta en el que vive el profesional.

Los beneficios de realizar esta prueba de estrés incluyen:

Detección de niveles de alerta: Identificar si el cuerpo se encuentra en un estado de estrés crónico (fase de resistencia o agotamiento).

Prevención de patologías: Evitar problemas derivados como el burnout, trastornos del sueño o complicaciones hipertensivas.

Herramientas de gestión: Ofrecer pautas personalizadas para que el directivo pueda equilibrar su alto rendimiento con la recuperación biológica necesaria.

Vithas contará con un espacio dedicado en el congreso para informar sobre sus programas de Chequeos de Salud para Directivos, diseñados específicamente para optimizar el tiempo de los profesionales y ofrecer una visión 360º de su estado de salud en una sola jornada.