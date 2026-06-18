Las hogueras oficial "Singulares" y "Equilibri" ya dan color y fantasía a la plaza del ayuntamiento

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado este jueves como “monumental, fotografiable desde distintos ángulos y con un riesgo en su remate” la hoguera oficial ‘Singulares’, original de Pedro Espadero. El primer edil ha hecho esta valoración durante la visita oficial que, junto a los integrantes de la Corporación Municipal, ha hecho a las hogueras plantadas en la plaza del Ayuntamiento.

Sobre la ‘Equilibri’, de Sergio Gómez, ha significado el “impacto visual que produce a primera vista con esa amalgama de colores que la identifican y hacen que destaque en la plaza del Ayuntamiento”. Al acto, con referencias de ‘Singulares’ a distintas localidades de la provincia que celebran fiestas, han asistido también los alcaldes de Torremanzanas, Ibi, Alcoy, Busot, Onil, y la conceja de Festejos, de Elche.

Los constructores, satisfechos

El constructor de la hoguera adulta, Pedro Espadero, ha reconocido haber pasado muchos nervios con el montaje del remate del monumento ya que necesitó dos horas para conseguir su equilibrio. Y es que aunque no lo parezca, la pieza horizontal es más larga que la vertical. Sus planes son terminarla mañana. Ha conseguido lo que proponía; ser una hoguera de impacto ya que la plaza del ayuntamiento es las más visitada de las fiestas.

Pedro Espadero, constructor de la hoguera oficial adulta

Por su parte, Sergio Gómez ha dado el trabajo por terminado. "Equilibri" pretende mostrar a los niños los diferentes tipos de equilibrios que hay; social, económico, mental, medioambiental... a ver si cuando sean mayores esta sociedad está más equilibrada. Gómez ha apuntado que siempre trata de hacer algo nuevo y, otra vez, lo ha logrado.

Sergio Gómez, autor de la hoguera infantil oficial