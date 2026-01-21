HLA Vistahermosa de Alicante vuelve a ser el mejor hospital privado de la provincia

Por sexto año consecutivo, la clínica HLA Vistahermosa de Alicante ha sido reconocida como el mejor hospital privado de la provincia, según el prestigioso Ranking del Monitor de Reputación Sanitaria 2025 elaborado por Merco, consolidando así su posición como centro sanitario de referencia en el ámbito de la sanidad privada alicantina.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso continuado de HLA Clínica Vistahermosa con la excelencia asistencial, la calidad clínica, la seguridad del paciente y la innovación médica, así como el trabajo diario de sus profesionales sanitarios y no sanitarios.

El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) evalúa anualmente a los centros sanitarios a partir de un exhaustivo análisis que integra la opinión de profesionales médicos, directivos del sector sanitario, asociaciones de pacientes, responsables de la administración sanitaria y otros agentes clave del sistema de salud. Su metodología, independiente y verificada, convierte a este ranking elaborado por Merco en uno de los principales indicadores de reputación sanitaria en España.

Para HLA Vistahermosa, este reconocimiento supone un estímulo para seguir avanzando en la incorporación de tecnología de vanguardia, continuar con su apuesta por la innovación y la excelencia médica con la ampliación de su Unidad de Cirugía Robótica, incorporando recientemente la especialidad de ginecología a las áreas que utilizan la plataforma quirúrgica robótica Da Vinci, el desarrollo de nuevas unidades especializadas y la atención integral y personalizada a sus pacientes.

Sobre el grupo hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.

