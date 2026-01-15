Detonación controlada de un proyectil sumergido en Dénia

Un Equipo Especial de Desactivación de Explosivos de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas de la Armada ha neutralizado este miércoles un proyectil de la Guerra Civil española en la playa de Albarana en Dénia.

Al parecer durante unas prácticas rutinarias, se percataron de la presencia de un posible artefacto que resultó ser un obús de la contienda civil española de 1.936.

El explosivo estaba a unos quinientos metros de la costa y ha generado una gran columna de agua al ser detonado de forma controlada.

Reutilización de minas

La Unidad de Buceo de la Armada se ha encargado de la desactivación porque tiene las competencias en este tipo de trabajos. Esta labor se desarrolla en toda España a través del Almirante de Acción Marítima que tiene su sede en Cartagena.

Es además la única Unidad de la Armada capacitada para neutralizar minas, labor que lleva a cabo con buceadores con especialización en técnicas de inutilización de estos explosivos.