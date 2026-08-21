La Guardia Civil intercepta 60 kilogramos de tabaco irregular durante un dispositivo de seguridad en Cocentaina

La Guardia Civil se ha incautado de 60 kilos de picadura de tabaco ilegal tras identificar un turismo en Cocentaina. Los agentes descubrieron la mercancía en el maletero del vehículo durante un control de seguridad ciudadana organizado con motivo de las fiestas patronales de la localidad.

Ante la actitud del conductor del vehículo, los agentes decidieron comprobar los elementos que portaba, localizando en el maletero del coche una gran cantidad de bolsas de tabaco picado.

Tras trasladar la mercancía a las dependencias oficiales para su pesaje y registro, los agentes confirmaron que se trataba de 60 kilogramos de tabaco irregular.

Por estos hechos, el conductor, un hombre de 48 años, ha sido denunciado por una infracción a la Ley Orgánica 12/95 de represión del contrabando, debido a la tenencia y posible comercialización ilícita de géneros estancados.

Esta denuncia puede conllevar sanciones que son, como mínimo, de 2.000 euros y que aumentan considerablemente en función del valor de la cantidad incautada. Además, esta conducta puede llegar a ser delito, castigado con penas de 1 a 5 años de prisión.