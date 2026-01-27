TENÍAN ANTECEDENTES

La Guardia Civil de Alicante detiene a una familia en Ibi por cultivar y traficar con marihuana

Los arrestados son dos hombres de 41 y 68 años y una mujer de 72 que tenían en casa 573 plantas de marihuana, 4,5 kilos de cogollos de marihuana secos y 1.400 euros en efectivo

Juan Carlos Fresneda

Alicante |

La plantación intensiva de marihuana desmantelada en Ibi (Alicante)
La plantación intensiva de marihuana desmantelada en Ibi (Alicante) | Guardia Civil de Alicante

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Ibi a tres miembros de una familia; dos hombres de 41 y 68 años y una mujer de 72, a los que les constan antecedentes por tráfico de drogas, según informa la Comandancia provincial de Alicante en un comunicado de prensa.

Se trata de los responsables de una plantación de marihuana que ha sido desmantelada en su vivienda por lo que ahora suman otro delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

La investigación

Los agentes detectaron indicios en la vivienda habitual de esta familia y constataron que cultivaban marihuana de manera intensiva, que posteriormente secaban y envasaban para su distribución. También constataron un enganche ilegal a la red eléctrica para abastecer la plantación que contaba con un sofisticado sistema de iluminación, climatización y riego.

El material incautado

Material incautado por la Guardia Civil en Ibi (Alicante)
Material incautado por la Guardia Civil en Ibi (Alicante) | Guardia Civil de Alicante

Así han sido intervenidas 573 plantas de marihuana, 4,5 kilos de cogollos de marihuana secos, 1.400 euros en efectivo, un machete, dos cuchillos y dos aerosoles de pimienta, dos vehículos y gran cantidad de herramientas para el cultivo intensivo de marihuana.

Tras ser puestos a disposición de los Juzgados de Ibi se ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer