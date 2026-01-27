La Guardia Civil de Alicante detiene a una familia en Ibi por cultivar y traficar con marihuana

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Ibi a tres miembros de una familia; dos hombres de 41 y 68 años y una mujer de 72, a los que les constan antecedentes por tráfico de drogas, según informa la Comandancia provincial de Alicante en un comunicado de prensa.

Se trata de los responsables de una plantación de marihuana que ha sido desmantelada en su vivienda por lo que ahora suman otro delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

La investigación

Los agentes detectaron indicios en la vivienda habitual de esta familia y constataron que cultivaban marihuana de manera intensiva, que posteriormente secaban y envasaban para su distribución. También constataron un enganche ilegal a la red eléctrica para abastecer la plantación que contaba con un sofisticado sistema de iluminación, climatización y riego.

El material incautado

Material incautado por la Guardia Civil en Ibi (Alicante) | Guardia Civil de Alicante

Así han sido intervenidas 573 plantas de marihuana, 4,5 kilos de cogollos de marihuana secos, 1.400 euros en efectivo, un machete, dos cuchillos y dos aerosoles de pimienta, dos vehículos y gran cantidad de herramientas para el cultivo intensivo de marihuana.

Tras ser puestos a disposición de los Juzgados de Ibi se ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.