La Generalitat declara trece nuevas fiestas de 'interés turístico' en la Comunitat

La Generalitat, a través de la Dirección General de Turismo, ha reconocido un total de 13 nuevas declaraciones de fiestas de 'Interés Turístico' en la Comunitat Valenciana durante 2026. Estas distinciones tienen como objetivo impulsar la proyección de las festividades tradicionales como atractivo turístico y elemento de identidad cultural.

En concreto, se han concedido cuatro declaraciones de 'Interés Turístico Autonómico', dos de 'Interés Turístico Provincial' y siete de 'Interés Turístico Local'; además, desde el Consell se ha respaldado la candidatura de los 'Moros y Cristianos de Elda', que ha obtenido este año la declaración de 'Interés Turístico Internacional' por parte del Ministerio de Industria y Turismo.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que "las fiestas tradicionales representan una oportunidad excepcional para mostrar al mundo la riqueza cultural y la diversidad de la Comunitat Valenciana".

Según Cano, "nuestras festividades constituyen una seña de identidad que nos diferencia como destino. Son expresiones de autenticidad y excelencia que enriquecen la experiencia de quienes nos visitan".

La titular de Turisme también ha señalado que estas celebraciones "contribuyen de forma significativa al desarrollo económico, social y cultural de nuestros municipios", y ha reafirmado el compromiso del Consell de "seguir apoyando, difundiendo y preservando estas manifestaciones culturales para que perduren en el tiempo y sigan generando valor para nuestros destinos".

Asimismo, Cano ha felicitado a los ayuntamientos y comisiones festeras por el esfuerzo realizado para obtener estos reconocimientos y ha animado tanto a residentes como a turistas "a disfrutar y participar en estas fiestas, muchas de las cuales alcanzan su punto álgido durante estos meses de verano".

Por provincias y categorías

Por provincias, de las 13 nuevas declaraciones de Fiestas de Interés Turístico reconocidas en 2026, ocho corresponden a la provincia de Valencia, cuatro a Alicante y una a Castellón.

En concreto, las cuatro fiestas de 'Interés Turístico Autonómico' reconocidas durante este año 2026 han sido: la 'Festa del Rotllo de l'Alcora'; las 'Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunto'; las 'Fiestas de Moros, Cristianos y Contrabandistas en honor a Santa Bárbara' de la Font de la Figuera y el 'Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València'.

Por su parte, las dos fiestas de 'Interés Turístico Provincial' reconocidas durante esta anualidad han sido: las 'Fiestas de Moros y Cristianos en honor a Santiago Apóstol', de Albatera; y la 'Feria y Fiestas de Moros y Cristianos' de Almoradí.

Las siete fiestas de 'Interés Turístico Local' que han obtenido este reconocimiento han sido: las 'Festes de Vaca' de Castalla; las 'Festes de Sant Vicent del Captivador' de La Nucía; la 'Fiesta de Moros y Cristianos Marítimo València'; la 'Processó de la Divina Pastora' de Barx; 'La Cordà' de Villar del Arzobispo; las 'Danzas Enguerinas', de Enguera; y el 'Día de los Locos' de Jalance.

Con estas nuevas incorporaciones, la Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con un total de 468 fiestas declaradas de Interés Turístico: 237 de interés local, 129 de interés provincial y 102 de interés autonómico, distribuidas entre Alicante, Castellón y Valencia.

Por último, cabe destacar que la declaración de 'Interés Turístico Internacional' ha correspondido a los 'Moros y Cristianos de Elda', reconocimiento otorgado por el Ministerio de Industria y Turismo y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de junio de 2026, tras el respaldo de la Generalitat a esta candidatura.