La flota de la Policía Local de Alicante sigue renovándose con nuevos vehículos patrulla

El Ayuntamiento de Alicante preadjudica la contratación del suministro mediante arrendamiento financiero (Leasing) de 27 vehículos patrulla tipo SUV Híbridos para renovar la flota de la Policía Local a la mercantil Transitel S.A. que ha presentado la mejor oferta al concurso público por 1.717.584,16 euros. Los nuevos vehículos se incorporarán al servicio tras sumar este año 18 vehículos patrulla y dotaciones y 10 motocicletas a finales del pasado por otros 1,1 millones de euros.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha reiterado que “el Ayuntamiento está realizando un gran esfuerzo para renovar la flota de vehículos de la Policía Local de Alicante con incorporaciones todos los años de nuevas unidades, como estos 27 nuevos coches patrulla que viene contemplado dentro de los acuerdos de gobierno a propuesta del grupo municipal de Vox".

"A finales, del pasado año se incorporaron 10 motocicletas BMW de 600 centímetros cúbicos y en este ejercicio, en marzo más concretamente, se incorporaron en marzo 9 SUV Ford Cuga, suministrados por Tysa. En breve, esperamos incorporar nuevos vehículos, 12 en total, para reforzar las patrullas urbanas y brigadas operativas, así como un vehículo eléctrico adaptado que se ha incorporado este miércoles a la isla de Nueva Tabarca para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”, ha añadido el edil.

Esta compra de 27 coches patrulla tipo SUV híbridos se suma a la reciente incorporación a finales del pasado año de 10 motocicletas (BMW) por cerca de 144.000 euros, en marzo otros nueve vehículos tipo SUV (Ford Cuga) por 391.551 euros y más recientemente otros 6 coches patrulla, tres todoterrenos para la vigilancia de las Partidas Rurales, dos furgonetas de servicio y uno eléctrico para Nueva Tabarca, del último contrato licitado para renovar la flota de vehículos policiales por otros 600.000 euros.

El esfuerzo municipal en la modernización de los servicios de seguridad locales no acaba con la renovación de vehículos policiales, sino que también se ha mejorado el equipamiento de seguridad (chalecos antibalas, armas, …), sino que también se ha adjudicado por más de 800.000 el nuevo contrato para renovar los uniformes.

Nueva Jefatura

Calero ha resaltado que en breve se retomarán las obras para completar la Jefatura Central de la Policía Local en la avenida Locutor Vicente Hipólito con un presupuesto de 2,8 millones de euros, para completar la primera fase, y que pueda estar operativa hacia el mes de abril de 2026.

"Esta es una obra de gran envergadura, que impulsa el equipo de gobierno popular dentro de los acuerdos de gobierno con Vox, va a dar mayor proyección a la Policía Local y va a permitir seguir implementando la nueva organización por distritos, con el resto de comisarías existentes y otras nuevas que se van a habilitar, así como con la incorporación de nuevos agentes y la mejora de los medios”.