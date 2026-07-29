Finalizan las obras de regeneración ambiental y protección litoral en Cala Baeza

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha visitado hoy las obras ya finalizadas de regeneración y acondicionamiento en Cala Baeza, en El Campello. Esta actuación, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha permitido la recuperación ambiental de uno de los enclaves costeros más degradados de la provincia.

Durante la visita, Manuel Pineda ha subrayado que “el Gobierno de España continúa invirtiendo en la conservación y recuperación de nuestro litoral, apostando por actuaciones que combinan la protección del medio ambiente, la adaptación de la costa de forma resiliente y la mejora de los espacios públicos para el disfrute de vecinos y visitantes”.

Asimismo, ha destacado que “la regeneración de Cala Baeza es un ejemplo de cómo una intervención basada en criterios ambientales puede transformar un espacio degradado en una playa accesible, segura y preparada para el futuro”.

La actuación ha contado con una inversión cercana a los 3 millones de euros y ha permitido transformar uno de los enclaves costeros más degradados de la zona mediante una intervención integral orientada a la protección de la costa y la recuperación del espacio público

El proyecto incluyó el dragado de materiales, la eliminación del espigón norte y la remodelación del sur, logrando un espacio más abierto y dinámico que mejora la circulación natural del agua.

Además, se regeneró la playa con arena de cantera, se añadió una senda peatonal y se reforzó la protección contra temporales.

Gracias a estas mejoras, Cala Baeza es ahora un entorno más estable y accesible, reflejando el compromiso del Gobierno con la recuperación y sostenibilidad del litoral alicantino.