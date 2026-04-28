La Feria del Libro de Alicante cuenta con más de 200 actividades

Los escritores Lorenzo Silva, Manuel Vilas, Luz Gabás y Marta Robles participan en la 56 Feria del Libro de Alicante que se celebrará del 6 al 10 de mayo en Espacio Séneca con el lema “Un libro, un comienzo, una historia”. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y la responsable de la empresa organizadora, Macarena Regueira, han presentado los autores y las actividades complementarias que se desarrollarán en la feria.

La concejala ha asegurado que “la Feria del Libro es la gran fiesta de la literatura en nuestra ciudad, supone una oportunidad para descubrir nuevos autores y reencontrarse con otros en un gran ambiente amenizado con actuaciones musicales y con especial atención a los niños y jóvenes con talleres y actividades pensadas para que se enamoren de la lectura y de los libros y se conviertan en lectores”.

Regueira ha explicado que “ya tenemos confirmadas 153 firmas de autores y 41 actividades adicionales, 21 de ellas para público infantil y juvenil, a las que se irán sumando algunas más para superar las 200 actividades durante los cinco días de feria”.

La Feria del Libro de Alicante contará con 28 casetas, dos más que en la anterior edición, de entidades, instituciones, editoriales y librerías con la incorporación de la Fundación ONCE. En la plaza también se instalará la carpa para el público infantil donde se desarrollarán los talleres, cuentacuentos y espectáculos de magia. Dentro del Espacio Séneca se producirán los encuentros con algunos de los autores y se podrá ver la exposición “La balada de Hugo Pratt”, creador de Corto Maltés.

Firma de autores

El miércoles 6 de mayo la Feria del Libro de Alicante arranca con tres autores de largo recorrido como son Lorenzo Silva, Luz Gabás y Marta Robles.

El jueves 7 de mayo el Espacio Séneca será escenario de la presentación de la nueva novela de Sergio del Molino. También asistirá Daniel Corpas, guionista de éxito que ha trabajado para TVE y HBO, que presenta su debut en la novela histórica. El viernes 8 la narrativa de Karina Sainz Borgo será la protagonista junto a la literatura de Juan Gómez-Bárcena. El sábado se centra en la trayectoria de autores de prestigio como Juan Manuel Gil y Manuel Vilas con sus nuevos trabajos. El domingo 10 de mayo la jornada acogerá la narrativa de Inés Plana, Helena Resano y el debut literario de la cineasta ganadora de un Goya Natalia Moreno para el cierre.

En cuanto a los autores alicantinos, esta edición ha reunido una amplia variedad de géneros, poniendo en valor la calidad y la diversidad locales. Catalina González, Jorge Zaragoza, María José Marcos, Susi Rosas, Raúl Barbetly y Gigi Rote estarán presentes en Espacio Séneca.

El horario de la feria es miércoles, de 17.30 a 21 horas y jueves de 10.30 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas. Del viernes al domingo se amplía hasta las 21.30 horas.

Toda la programación, incluida la de las casetas, se puede consultar la web www.ferialibroalicante.com.