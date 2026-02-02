La Federación de Moros y Cristianos de Alicante proclama a Melissa Fernández como Abanderada Mayor 2026

La Federación de Moros y Cristianos de Alicante (Fmyca), que preside José Pascual Saura, ha proclamado este domingo a Melissa Fernández Sánchez, como Abanderada Mayor 2026. Ha sido durante el transcurso del acto ‘El legado del mar’, que se ha escenificado por el ballet de Gisela Comins, en un restaurante alicantino. El alcalde Luis Barcala, que ha estado acompañado por las concejalas Cristina Cutanda y Cristina García, e integrantes de la Corporación Municipal, ha explicado que “las fiestas de Moros y Cristianos en los distintos barrios de Alicante, compartidas con el conjunto del calendario de las diferentes celebraciones, condensan la forma de ser y de pensar del alicantino. Conforman, además, parte de la riqueza del espíritu cultural que nos identifica”.

Melissa Fernández es una festera de cuna que, desde pequeña, ha figurado en las distintas fiestas de Moros y Cristianos de Alicante. Desde 2018 figura en la comparsa Negros Papúes, de Villafranqueza-El Palamó. Ha sido Marina Hernández García, de la comparsa Caballeros del Cid (El Rebolledo), quien le ha cedido el testigo.

La Abanderada Mayor 2026 destaca por su implicación activa y constante en la vida festera del Palamó y participa en el conjunto de los actos del calendario festero. Está totalmente comprometida con la Fmyca y participa, de un modo activo, en los diferentes actos que organiza la Federación. Entre ellos, las procesiones de Nuestra Señora del Remedio,Corpus Christi y San Nicolás. También, en actos promovidos por la Federación como Desembarcos, desfile Moro y Cristiano coincidiendo con la festividad de San Nicolás o Convivencias, entre otros.

Su dedicación y presencia continuada reflejan un firme compromiso con las tradiciones, la cultura festera y el mantenimiento de las celebraciones que forman parte del patrimonio local, como han explicado fuentes de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante.

El ballet de Gisela Comins

El ballet de Gisela Comins ha puesto, como preámbulo a la proclamación, en escena dos coreografías. Una de ellas relacionada con el Mar Mediterráneo y una segunda en alusión a los desembarcos de los piratas berberiscos en la costa alicantina. ‘Alacant, Mora y Cristiana’, el himno de la Federación y original del compositor alicantino Rubén Urbán, ha puesto la banda sonora a distintos momentos de la proclamación de la Abanderada 2026.