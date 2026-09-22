Faltan servicios públicos en la Playa de San Juan a pesar de tener una afluencia de bañistas propia de agosto

El grupo municipal Esquerra Unida Podem ha denunciado este último fin de semana la insuficiencia de los servicios públicos de prevención y seguridad en la Playa de San Juan ante una afluencia de miles de personas propia de un día de pleno verano.

Varios vecinos han recorrido este domingo los distintos puntos de la playa para comprobar sobre el terreno el dispositivo existente. A las 11:30 horas de la mañana solo se había localizado una persona realizando labores de vigilancia en una de las torres, mientras otros puntos de vigilancia y socorrismo se encontraban cerrados o sin personal visible. Tampoco se ha observado durante el recorrido presencia de socorristas a pie de playa ni de otros servicios públicos de apoyo como Protección Civil o personal sanitario.

Además, se ha comprobado que varios de los mástiles distribuidos por la playa se encontraban sin bandera, mientras en el único punto de vigilancia localizado con personal se había izado la bandera amarilla.

Todo ello mientras las imágenes tomadas esta misma mañana muestran una Playa de San Juan con una afluencia masiva, con miles de bañistas, familias, niños y personas mayores ocupando el arenal y entrando al mar.

La afluencia es similar a la de agosto pero los servicios públicos parecen claramente insuficientes para tantos bañistas

“Esta es la realidad. La playa está como un día de agosto, pero los servicios públicos no están como un día de agosto. No estamos diciendo que no exista absolutamente ningún dispositivo: estamos diciendo que lo que hemos encontrado es claramente insuficiente para la cantidad de personas que hay hoy en la Playa de San Juan”, señala el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé.

El Ayuntamiento licitó el actual servicio de asistencia y salvamento de las playas con un presupuesto próximo a los cinco millones de euros para tres años. El propio Consistorio destacó entre las mejoras del contrato una mayor flexibilidad para adaptar el servicio a las necesidades reales de las playas y ampliar la atención más allá de los periodos de temporada alta.

La playa de San Juan este domingo de Septiembre | Esquerra Unida-Podem Alacant

Esquerra Unida Podem considera que precisamente esa capacidad de adaptación debe aplicarse cuando las condiciones meteorológicas provocan que decenas de miles de personas continúen utilizando las playas después del 15 de septiembre. “Esto no es una cuestión de calendario. Es una cuestión de prevención y de seguridad. Estamos hablando de niños, familias, personas mayores y miles de bañistas. Los servicios públicos tienen que dimensionarse en función de la gente que realmente está utilizando la playa, no simplemente de la fecha que aparece en el calendario”, afirma Copé.

El grupo municipal reclamará al Patronato Municipal de Turismo información detallada sobre cuántos efectivos estaban previstos este domingo, cuántos han prestado realmente servicio, qué puestos de vigilancia debían estar operativos, qué cobertura sanitaria estaba prevista y qué medios de salvamento estaban disponibles. Copé considera además que el episodio obliga a revisar la planificación de las temporadas de playa ante unas condiciones climáticas que prolongan cada vez más el periodo de baño.“Si la playa está como en agosto, los servicios públicos también tienen que estar a la altura de un día de agosto. Hay que invertir en prevención y seguridad antes de que ocurra una desgracia, no preguntarnos después por qué no había suficientes medios”, concluye.