Especialistas de Vithas explican cómo aliviar y prevenir los síntomas más frecuentes de las molestias digestivas cotidianas

La hinchazón abdominal, los gases, la pesadez digestiva o las alteraciones del ritmo intestinal son algunas de las molestias digestivas más frecuentes en el día a día. Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Digestiva, especialistas de los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana resuelven algunas de las dudas más habituales relacionadas con el bienestar digestivo y recuerdan la importancia de mantener hábitos saludables para prevenir problemas gastrointestinales y mejorar la calidad de vida.

La alimentación y la forma de comer, claves para una buena salud digestiva

Ángela Ortiz, nutricionista de Vithas Valencia 9 de Octubre, explica que muchos síntomas digestivos cotidianos pueden mejorar con pequeños cambios de hábitos. “Respetar los tiempos digestivos, evitar estar comiendo constantemente y procurar realizar cenas tempranas y ligeras favorece el correcto funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a reducir síntomas como la hinchazón abdominal, los gases o las molestias digestivas”, señala.

La especialista destaca también la importancia de cómo se come. “Masticar bien, comer sin prisas, sin distracciones y en un ambiente tranquilo mejora significativamente la tolerancia digestiva”, añade.

Asimismo, insiste en que la calidad global de la alimentación resulta determinante para mantener una microbiota intestinal equilibrada. En este sentido, recomienda priorizar alimentos frescos y de origen vegetal y reducir el consumo de ultraprocesados, azúcares añadidos, alcohol y bebidas azucaradas.

Estrés, descanso y ejercicio: factores que también influyen en la digestión

La doctora Raquel Fernández Arias, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Vithas Valencia Consuelo y Centro Médico Vithas Alzira, recuerda que muchos problemas digestivos frecuentes están estrechamente relacionados con el estilo de vida. “El estrés, los malos hábitos alimentarios, el tabaquismo, el alcohol o la obesidad influyen directamente en la digestión y en la aparición de molestias digestivas”, explica.

En la misma línea, el doctor Oswaldo Moreno, especialista digestivo del Hospital Vithas Castellón, subraya la importancia de mantener rutinas saludables para proteger el aparato digestivo. “El ejercicio físico regular, dormir bien, controlar el estrés y evitar el tabaco y el alcohol son fundamentales para disfrutar de una buena salud digestiva”, afirma.

Cuando consultar con un especialista

Los expertos de Vithas recuerdan también que existen determinadas señales de alarma que no deben ignorarse. El doctor Óscar Murcia, especialista en Digestivo de los Hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar, recomienda consultar con un especialista ante síntomas como “la presencia de sangre en las heces, dificultad para tragar, vómitos, dolor abdominal persistente, alteraciones mantenidas del hábito intestinal o pérdida de peso sin causa aparente”.

Asimismo, el doctor Alfonso García Fadrique, jefe de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Vithas Valencia Turia, insiste en el valor de la prevención y el diagnóstico precoz. “Participar en campañas de cribado mediante pruebas sencillas como el test de sangre oculta en heces ayuda a detectar alteraciones de forma temprana y mejora el abordaje de muchas patologías digestivas”, destaca.

Los especialistas coinciden en que cuidar la salud digestiva no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también contribuye al bienestar general y a una mejor calidad de vida mediante hábitos sencillos incorporados en el día a día.