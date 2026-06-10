España llega a Alicante invicta en la Liga Europea de voleibol

La selección española femenina absoluta de voleibol ya está en Alicante para disputar la Liga Europea frente a Macedonia del Norte y Azerbaiyán en el pabellón Pedro Ferrándiz.

El combinado dirigido por Pascual Saurín llega invicto a Alicante y el viernes 12 de junio abrirá fuego frente a Macedonia del Norte a las 19:30 horas, mientras que el domingo cerrará el fin de semana midiéndose a la peligrosa Azerbaiyán a las 18:00 horas. Por su parte, ambas selecciones foráneas se enfrentarán el sábado a las 18:30 horas. Antes de este encuentro, las jugadoras españolas realizarán una firma de fotos en el mismo Pedro Ferrándiz.

Alicante vuelve a ser la casa de la selección femenina de vóley por tercera vez en cuatro años y el conjunto de Pascual Saurín pretende mantener su condición de invicto y seguir acumulando buenas sensaciones de cara al Europeo de finales de agosto en Bakú, una cita en la que hay puestas muchas ilusiones.

España arrancó el primer fin de semana de Liga Europea en Bosnia con dos convincentes victorias frente a la selección anfitriona (0-3) y Kosovo (1-3) y llega a Alicante con jugadoras del nivel de Ariadna Priante (Sokot Hagric Mogilno de Polonia), Raquel Lázaro (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia de Italia), Lucía Varela (Allianz MTV Stuttgart), Zoi Mavrommatis (Ladies in Black Aachen de Alemania), María Schlegel (MBH-Békéscsabai de Hungría), Inés Losada (Colorado University de Estados Unidos) y Ana Escamilla (Ferraro Roma Volley).

Tras las fases de Bosnia y Alicante, el combinado nacional cerrará la Liga Europea con una tercera en Kópavogur (Islandia), donde medirá sus fuerzas con Finlandia e Islandia. Tras estas tres fases, el equipo de Pascual Saurín afrontará la preparación de la fase final en caso de clasificarse, con semifinales previstas entre finales de junio y principios de julio, y las finales programadas entre el 8 y el 12 de julio.

España regresa a Alicante justo un año después de ofrecer un gran espectáculo, también en la Liga Europea, frente a Suecia y Croacia.

"Que la selección española se sienta en Alicante como en casa es un orgullo para todos y estamos seguros de que las jugadoras se sentirán tan arropadas como en años anteriores. Nuestros clubes se han involucrado para que el Pedro Ferrándiz presente el mejor aspecto posible y también invitamos a todos los aficionados al deporte porque el nivel de nuestra selección es muy alto y el espectáculo está garantizado", destaca Arturo Ruiz, presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana.