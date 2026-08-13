Detenidos en Alicante cinco miembros de una organización que traficaba con migrantes y droga entre Argelia y la costa levantina

La Policía Nacional y Aduanas han detenido a cinco personas en Alicante por formar parte de una organización criminal que introducía inmigrantes en territorio español desde Argelia de forma irregular.

Esto se hacía a través de la costa de la Región de Murcia mediante el uso de lanchas rápidas.

La investigación comenzó tras detectarse la llegada a Águilas de una lancha con al menos 24 inmigrantes argelinos, incluidos cuatro menores. Las autoridades lograron identificar a los responsables de pilotar estas embarcaciones y localizaron el escondite donde modificaban los barcos —cambiándoles nombre, asientos y matrículas— para evitar ser detectados.

Poco después, las autoridades interceptaron en alta mar otra embarcación que esperaba combustible. Al verse sorprendidos, los tripulantes obligaron a los inmigrantes a saltar al agua sin chalecos y huyeron a gran velocidad, hiriendo de gravedad con la hélice a un menor de 15 años.

Tras una peligrosa persecución, los cuatro responsables fueron detenidos y dos de ellos enviados a prisión. Paralelamente, los agentes rescataron a los inmigrantes, quienes presentaban quemaduras por gasolina y requirieron maniobras de reanimación.

Días después se detuvo al encargado del suministro de combustible en alta mar. En los registros en Alicante y Mutxamel se hallaron un revólver, munición, otra lancha semirrígida, una furgoneta y su remolque.

Los migrantes pagaban entre 6.000 y 10.000 euros mediante metálico o el sistema 'hawala'. La red usaba el viaje de vuelta a Argelia para transportar droga, contando con sistemas satelitales y embarcaciones de hasta 160.000 euros.