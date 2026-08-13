INMIGRACIÓN IRREGULAR

Detenidos en Alicante cinco miembros de una organización que traficaba con migrantes y droga entre Argelia y la costa levantina

Cuatro de los detenidos fueron interceptados en alta mar cuando llevaban a bordo 24 inmigrantes a quienes obligaron saltar por la borda tras ser detectados, resultando un menor de 15 años de edad lesionado de gravedad por la hélice de uno de los motores de la embarcación

Redacción

Alicante |

Detenidos en Alicante cinco miembros de una organización que traficaba con migrantes y droga entre Argelia y la costa levantina
Detenidos en Alicante cinco miembros de una organización que traficaba con migrantes y droga entre Argelia y la costa levantina | Policía Nacional Alicante

La Policía Nacional y Aduanas han detenido a cinco personas en Alicante por formar parte de una organización criminal que introducía inmigrantes en territorio español desde Argelia de forma irregular.

Esto se hacía a través de la costa de la Región de Murcia mediante el uso de lanchas rápidas.

La investigación comenzó tras detectarse la llegada a Águilas de una lancha con al menos 24 inmigrantes argelinos, incluidos cuatro menores. Las autoridades lograron identificar a los responsables de pilotar estas embarcaciones y localizaron el escondite donde modificaban los barcos —cambiándoles nombre, asientos y matrículas— para evitar ser detectados.

Poco después, las autoridades interceptaron en alta mar otra embarcación que esperaba combustible. Al verse sorprendidos, los tripulantes obligaron a los inmigrantes a saltar al agua sin chalecos y huyeron a gran velocidad, hiriendo de gravedad con la hélice a un menor de 15 años.

Tras una peligrosa persecución, los cuatro responsables fueron detenidos y dos de ellos enviados a prisión. Paralelamente, los agentes rescataron a los inmigrantes, quienes presentaban quemaduras por gasolina y requirieron maniobras de reanimación.

Días después se detuvo al encargado del suministro de combustible en alta mar. En los registros en Alicante y Mutxamel se hallaron un revólver, munición, otra lancha semirrígida, una furgoneta y su remolque.

Los migrantes pagaban entre 6.000 y 10.000 euros mediante metálico o el sistema 'hawala'. La red usaba el viaje de vuelta a Argelia para transportar droga, contando con sistemas satelitales y embarcaciones de hasta 160.000 euros.

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