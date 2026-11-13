Detenido en Alicante por intentar blanquear 5.000 euros de una estafa

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un hombre de 31 años por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales tras recibir casi 5.000 euros de una estafa para transferirlo a una cuenta en Gran Bretaña con el fin de ocultar su origen ilícito.

Según el comunicado distribuido este viernes, la investigación comenzó a raíz de una denuncia de una persona que recibió en su teléfono una notificación sobre dos transferencias bancarias de 4.996 euros sin que esta hubiera manifestado haber hecho dichos movimientos.

Las pesquisas se centraron en averiguar la titularidad de las cuentas que recibieron las transferencias y permitieron identificar al titular de una de ellas y comprobar que el dinero procedente de la estafa había sido transferido posteriormente a una cuenta bancaria en Gran Bretaña.

Una vez localizado el presunto implicado, los agentes establecieron un dispositivo para localizarlo que culminó con su detención.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial.