Detenido en Alicante por estafar 30.000 euros a una víctima tras hacerse pasar por su gestor bancario

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 19 años acusado de estafar 30.000 euros a una persona haciéndose pasar por un gestor de un banco, ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

La investigación se inició cuando la víctima denunció la posible estafa ante la Policía, tras recibir una notificación de su banco que le advertía de una transferencia de 15.000 euros junto con un teléfono de contacto.

Ante la duda, llamó a dicho número y respondió alguien que decía ser un empleado de su entidad bancaria. En esa conversación, le manifestó que había detectado una transferencia irregular en su cuenta y que para resolver la incidencia tenía que facilitarle las claves de acceso a su cuenta bancaria.

Con el fin de proteger su dinero, la víctima accedió a darle sus claves y, una vez finalizada la llamada telefónica, observó en su cuenta una transferencia de 30.000 euros a otra cuenta bancaria desconocida. En ese instante, se percató de que había sido víctima de una estafa.

Los investigadores llevaron a cabo diversas gestiones para identificar al titular de la cuenta bancaria beneficiaria del dinero y lograron dar con un varón, quien, tras ser localizado, fue detenido por su presunta participación en un delito de estafa.

Después de la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alicante.