Desmantelados dos puntos que distribuían material falsificado para su venta en el Puerto

La Policía Local, en una actuación conjunta con la Policía Nacional de Alicante, ha intervenido en el desmantelamiento de dos inmuebles de la zona Norte de la ciudad que estaban siendo utilizados como puntos de distribución de material y prendas falsificadas para su posterior venta en la zona del Puerto. La intervención culminó con la detención de tres varones, de edades comprendidas entre 28 y 40 años, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial.

La investigación comenzó tras una información remitida por la Policía Local al Cuerpo Nacional en la que se alertaba de la existencia de dos inmuebles presuntamente dedicados a la distribución de material falsificado. La denuncia de una de las principales marcas perjudicadas y las detenciones practicadas durante el periodo estival reforzaron la información facilitada.

Durante las diligencias se comprobó cómo en los domicilios entraban personas sin objetos y salían con bolsas de gran tamaño llenas de prendas. Posteriormente, y en un dispositivo conjunto de las dos Policías, se identificó a varias personas que transportaban ropa y complementos de moda, incautándose en pocas horas casi un millar de prendas falsificadas.

Los agentes practicaron nuevas diligencias que permitieron localizar a los presuntos responsables y determinar que las prendas estaban destinadas a vendedores ambulantes de la zona del Puerto de Alicante. Con la colaboración de las Unidades de Seguridad Ciudadana de ambos cuerpos, se realizaron dos registros domiciliarios en la zona Norte de la ciudad, donde se intervinieron gran cantidad de prendas de ropa, calzado y camisetas de equipos de fútbol profesional. También se hallaron 12 cajas vacías con etiquetas que evidenciaban haber contenido material falsificado.

Los arrestados están siendo investigados por delitos contra la propiedad industrial. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, que continuará con el procedimiento. La Policía recuerda que la compraventa de artículos falsificados supone un perjuicio directo para la economía, la creación de empleo y la seguridad del consumidor, ya que estos productos no cumplen los estándares de calidad ni de control sanitario.

Al mismo tiempo, se aconseja adquirir siempre artículos en establecimientos autorizados o canales oficiales, desconfiar de precios excesivamente bajos y denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier indicio de comercio ilegal. Estas conductas afectan tanto a las marcas como a los pequeños comercios que operan legalmente, y su anulación contribuye a proteger los derechos de propiedad industrial y a garantizar una competencia justa.