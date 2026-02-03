La Costa Blanca se promociona en Canadá como un destino líder en golf y en propuestas complementarias

El Patronato Provincial de Turismo 'Costa Blanca' ha participado en el ‘Toronto Golf & Travel Show’ celebrado en Canadá con el propósito de consolidar su posicionamiento internacional y reforzar la diversificación de su oferta turística a través del segmento del golf, “un producto estratégico y de alto valor añadido para nuestro destino”, tal y como ha reconocido el director del organismo turístico de la Diputación de Alicante, José Mancebo.

La presencia de la Costa Blanca en este certamen, posicionado como una de las ferias especializadas más relevantes del país, se ha realizado en colaboración con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana y la Oficina Española de Turismo en Toronto. Se trata, según ha puntualizado Mancebo, quien ha asistido a las distintas reuniones y actividades de la feria, “de una acción conjunta que permite reforzar la visibilidad del destino y poner en valor una oferta especializada, competitiva y alineada con las demandas del mercado canadiense”.

La participación del Patronato Provincial de Turismo se enmarca dentro de la estrategia de promoción internacional del ente, orientada a captar nuevos perfiles de visitantes, impulsar mercados de largo radio y reducir la estacionalidad turística. “El turismo de golf se presenta como un eje clave en este objetivo, al atraer a un visitante con mayor gasto medio, estancias más largas y una elevada fidelización hacia el destino” ha detallado el director del Patronato Costa Blanca quien ha asegurado que la provincia de Alicante “cuenta con una oferta de golf consolidada y de calidad, respaldada por una climatología privilegiada durante todo el año, una amplia red de campos de golf de primer nivel y una excelente conectividad aérea”.

A estos elementos se suma, “una completa propuesta complementaria de gastronomía, cultura, naturaleza y ocio que permite ofrecer experiencias integrales tanto a golfistas como a sus acompañantes”, ha concretado.

Durante el ‘Toronto Golf & Travel Show’, el organismo de la Diputación de Alicante ha mantenido contactos tanto con profesionales del sector turístico como con el público final, presentando el destino como una alternativa competitiva y diferenciada frente a otros enclaves internacionales de turismo de golf.

Finalmente, Mancebo ha insistido en que, gracias a esta cita, “la Costa Blanca continúa avanzando en su estrategia de internacionalización, apostando por productos especializados que fortalecen la competitividad del destino y consolidan un modelo turístico más sostenible, diversificado y alineado con las nuevas demandas del viajero internacional”.

Acuerdos en Toronto

Los objetivos de esta acción promocional internacional han sido los de consolidar el posicionamiento internacional de la marca Costa Blanca, promocionar el territorio en el mercado norteamericano, con especial atención al segmento turístico del golf, reforzar la diversidad de la oferta turística de la provincia y captar nuevos perfiles de visitantes. También se ha trabajado en contribuir a la reducción de la estacionalidad turística, atraer a turistas con estancias más largas, alto nivel de fidelización y mayor gasto medio, así como generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecimiento de las relaciones comerciales estratégicas.

La participación de la provincia de Alicante se ha materializado con un estand propio de 18 metros cuadrados, en cuya rotulación se ha mostrado la imagen de la Costa Blanca como destino de golf y la conexión aérea existente entre España y Canadá.

Así mismo, a la feria se han desplazado profesionales del sector turístico alicantino con el objetivo de promocionar su oferta. En concreto, Alenda Golf Club y los hoteles La Finca Resort, Dénia Marriott La Sella Golf Resort & Spa y Meliá Villaitana han estado presentes en Toronto.

Durante las jornadas de fin de semana, la Costa Blanca ha compartido espacio con importantes turoperadores, agencias especializadas y destinos internacionales de golf, entre los que destacan Tee Times Golf Agency (con una amplia representación de hoteles y resorts de Portugal), Unique Golf Vacations (especialistas en resorts premium como Sandals), Primal Links Safari (golf y safaris en África), Gaylord Golf Mecca (golf en Michigan) y Links of Ireland (especializado en circuitos y viajes de golf en Irlanda).

Según ha trasladado Mancebo, el stand de la Costa Blanca ha contado con una “excelente acogida por parte de los visitantes de la feria, registrando un notable interés durante todo el evento. El público asistente ha mostrado una actitud muy receptiva hacia la oferta de golf del destino, considerando nuestra provincia como una opción muy atractiva y viable para sus próximos viajes de golf”.

En este contexto, los asistentes han mostrado un especial interés en conocer la oferta y los precios de alojamiento y green fees, demandando paquetes de golf ya elaborados y listos para su comercialización y valorando positivamente la relación calidad-precio del destino Costa Blanca.

Asimismo, los visitantes han manifestado un notable interés por conocer los campos de golf de mayor calidad y con un mayor nivel de desafío, así como la distancia entre los alojamientos y los campos de golf, valorando especialmente la comodidad y la optimización de los desplazamientos durante su estancia. Estas consultas ponen de manifiesto un perfil de viajero exigente, que prioriza tanto la excelencia de las instalaciones como la planificación eficiente de su experiencia de golf en el destino.

El clima, los paquetes de larga estancia en temporada media y baja, la calidad de las instalaciones, la amplia oferta de alojamiento o los servicios complementarios han sido otras de las cuestiones abordadas en sus demandas.

Con el fin de ampliar el conocimiento del mercado de golf canadiense, la Asociación de Campos de Golf organizó un sorteo entre los visitantes del stand que completaron una breve encuesta sobre sus motivaciones a la hora de elegir destinos de golf. Esta acción ha permitido obtener información relevante sobre el perfil del golfista canadiense y sus preferencias.

Durante la feria, la comitiva alicantina ha tenido la oportunidad de contactar con empresas intermediarias del sector turístico y agencias especializadas en viajes de golf, así como de establecer relaciones con asociaciones de referencia en la industria. Entre ellas destaca la National Golf Course Owners Association Canada, entidad que representa y defiende los intereses de los propietarios y gestores de campos de golf en Canadá, y la asociación Iron Lady Golf, orientada a la promoción y el desarrollo del golf femenino, con una comunidad activa de jugadoras y profesionales. Estos contactos abren nuevas oportunidades de colaboración para la promoción del destino Costa Blanca en el mercado canadiense.

Asimismo, el stand de la Costa Blanca ha recibido la visita del medio especializado Baxter Media, grupo de comunicación canadiense de referencia en el sector turístico profesional. Durante el encuentro, el medio mostró un notable interés por la presencia de la Costa Blanca en la feria y por su oferta turística vinculada al segmento de golf, manifestando su intención de trasladar esta información a sus lectores a través de sus plataformas especializadas, dirigidas principalmente a agentes de viajes y profesionales del turismo en el mercado norteamericano.

El stand de la Costa Blanca ha recibido igualmente la visita de la directora de la Oficina Española de Turismo en Toronto, Isabel Martín, acompañada por el personal del ente, con quien se mantuvo un encuentro de trabajo en el que se trasladó de primera mano el interés en reforzar la promoción del destino de la provincia en el mercado canadiense y se acordó la inclusión en el Plan Operativo del Organismo la realización de diversas acciones promocionales.