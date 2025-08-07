La Costa Blanca aporta 1,3 millones de euros en el turismo de los municipios de la provincia

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha presidido el Consejo Rector del Patronato Costa Blanca en el que se han aprobado por unanimidad los servicios para la implantación de acciones de marketing del ente turístico, así como la resolución de las convocatorias de ayudas dirigidas al fortalecimiento de la actividad turística en la provincia y a la promoción de las fiestas locales.

“Nuestro liderazgo promocional y el privilegio de ser uno de los destinos más demandados del arco Mediterráneo nos permite trazar una hoja de ruta con la que consolidar una proyección global de la marca Costa Blanca”, ha señalado el responsable institucional, quien ha asegurado que el compromiso del Patronato Provincial de Turismo se sustenta en una “promoción sólida, innovadora, hospitalaria, diversificada y segmentada”.

Todos estos programas inversores cuentan con una inyección económica superior a 1,3 millones de euros, focalizados en difundir la oferta de los municipios alicantinos.

Por una parte, durante la sesión, a la que también ha asistido el director del ente turístico provincial, José Mancebo, se ha dado el visto bueno a la adjudicación del servicio para el desarrollo de acciones de marketing del Patronato Costa Blanca dotado con 611.000 euros, mientras que, por otra parte, se ha resuelto la resolución de la línea 1 de ayudas destinadas al fortalecimiento de la actividad turística y de la línea 2 dirigida a las fiestas locales de la provincia. Cada una de ellas, dotada con 350.000 euros, -lo que suma un total de 700.000 euros-, se incluyen en la convocatoria de ayudas para la divulgación turística de la Costa Blanca.

Toni Pérez ha asegurado que dentro del plan operativo de promoción del organismo autónomo de la Diputación de Alicante “la difusión de nuestra oferta turística, en la que se engloban las fiestas patronales, la cultura, la gastronomía, el paisaje, el patrimonio arquitectónico y natural, así como los grandes eventos musicales o deportivos, es fundamental para extender nuestra estrategia en mercados ya consolidados y abrirnos a otros emergentes”.