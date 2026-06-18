Compromís Alicante presenta una 'foguereta' en la que satiriza sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus

Compromís ha convertido el residencial Les Naus de la Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando un juzgado, en 'Les Naus vPP', una foguera "artesanal" con la que la coalición se suma a la "sátira" de la fiesta y con la que critica al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y la "política clientelar" del PP.

El monumento se ha realizado artesanalmente con la participación de más de 30 personas dirigidas por el constructor Fer Miquel. La figura central superior representa a Barcala en Les Naus, escenificado como "la persona que maneja los hilos" de la supuesta "trama política y judicial".

La foguera incluye carteles explicativos cronológicos que repasan el caso desde las primeras informaciones publicadas en medios de comunicación hasta las declaraciones de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ante la jueza que investiga la causa, según ha indicado la coalición en un comunicado.

Durante la presentación del monumento, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha resaltado que una la fiesta a la "crítica sana" es "una de las características" de las celebraciones de los valencianos.

Asimismo, ha apuntado que cree que las fogueres "no se entenderían sin el espíritu crítico" y ha asegurado que el monumento presentado por la coalición es "un magnífico ejemplo" porque significa "la quintaesencia de lo que hace el Partido Popular, que es en definitiva saquear las arcas públicas, enchufar y beneficiar a los suyos", ha añadido.

En este sentido, ha felicitado al colectivo de Alicante por esta iniciativa, que reivindica, a su juicio, el "espíritu de la fiesta de Fogueres", al unir la celebración con la crítica de un "caso flagrante de utilización del dinero público en beneficio del Partido Popular".

Vivienda por sorteo

Además, Baldoví ha destacado las dos propuestas en materia de vivienda que la coalición presentó tras el "escándalo" de Les Naus. Por un lado, que la vivienda pública sea "a perpetuidad", y por otro, que una vez los ciudadanos cumplan los requisitos "con total transparencia", se pueda adjudicar "por sorteo".

"El Partido Popular y su socio parásito de Vox votaron en contra de una cosa tan absolutamente razonable como es que con la vivienda pública no se pueda especular" y "después de 15 o de 20 años pueda volver a salir al mercado libre. Es decir, si hay dinero de todos, que sea siempre, a perpetuidad", ha concluido.

En la misma línea, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, también ha reclamado que "las viviendas de protección oficial tienen que ser por sorteo" y tienen que estar "vinculadas a las rentas, a la necesidad de las familias, y no como hasta ahora, que ha sido un presunto mercadeo de suelo público para beneficiar a los privilegiados, al poder y a la clase política vinculados a un partido concreto".

En relación con Barcala, Mas ha sostenido que lo han representado como la persona que "maneja los hilos" porque entienden que es "el responsable político de esta trama que ha surgido en su en su gobierno".