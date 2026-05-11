La comisión de Les Naus se queda vacía al no acudir ninguno de los concejales o exconcejales que habían sido citados

Si quieres que algo no se sepa... crea una comisión de investigación, reza el dicho popular. Es lo que probablemente va a pasar con la comisión municipal (que oficialmente no es de investigación) sobre el caso de las viviendas adjudicadas irregularmente en el complejo Les Naus de la Playa de San Juan.

Todos los citados para este lunes han declinado acudir; recordamos que no tienen obligación de hacerlo. En concreto, no han asistido el exalcalde de Alicante, Gabriél Echávarri; la que fue su concejala de Hacienda, Sofía Morales; el exportavoz de Compromís, Natxo Bellido; los exediles populares Carlos Castillo y María Dolores Padilla, así como la actual responsable de Educación y Empleo, Mari Carmen de España.

De España fue concejala de Urbanismo y Castillo estuvo al frente de Patrimonio.

A ello se suma que en la reunión anterior ya se trasladó que la exdirectora general y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, quien además está citada como investigada en el juzgado para el 20 de mayo y tiene familiares adjudicatarios de VPP, remitió un escrito al consistorio en el que comunicaba que no iba a acudir a la comisión de este lunes.

¿Irá Luis Barcala?

Por otro lado, desde la oposición han insistido en saber si finalmente Barcala comparecerá en la comisión municipal de las VPP, aunque el presidente de la comisión y vicealcalde de la ciudad por el PP, Manuel Villar, no lo ha aclarado y ha dicho que cuando llegue el momento el primer edil, como cualquier otra persona, tendrá la oportunidad de decidir voluntariamente si va o no.

Barcala, el pasado 22 de abril, trasladó en declaraciones a los medios de comunicación su intención de comparecer en la comisión municipal y en la de investigación constituida en Les Corts. "Por respeto a todos los miembros de esas comisiones, cualquier explicación al respecto me la reservaré para entonces", remarcó.

La portavoz del PSPV, Ana Barceló, cree que la comisión "prácticamente ya está vacía" porque solo hubo una comparecencia, la de un técnico ya jubilado. También ha pedido, además de saber si acudirá Barcala, si lo harán, entre otros, el vicesecretario.

La próxim¡a sesión está previsto que se celebre el 22 de mayo. El exjefe del servicio de Asesoría Jurídica ya ha comunicado que no comparecerá. También están llamados para esa jornada el vicesecretario, el interventor y un inspector de la Policía Local. Para el 8 de junio, se ha acordado llamar a representación de Provia, al administrador único de Fraorgi, que está investigado en el juzgado, y a personas adscritas al Patronato de la Vivienda.

La Policía citará en nombre de la jueza a los testigos que no acudieron el viernes

Por otra parte, la magistrada que instruye la causa de las VPP, titular del juzgado de instrucción numero 5 de Alicante ha vuelto a citar como testigos a los funcionaros del Ayuntamiento que no comparecieron el viernes pasado. La nueva cita es el 20 de mayo, junto con la declaración de uno de los investigados.

La citación para el viernes 8 de mayo se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio Ayuntamiento alicantino, la misma a través de la que se requirió en su día el expediente administrativo. Sin embargo, no acudieron porque por motivos que no han trascendido, la cita no les llegó por los cauces internos municipales.

La nueva citación para estos testigos de cara al día 20 se efectuará ahora por la unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados.

Igualmente, la magistrada ha dejado sin efecto la citación para el 5 de junio de un investigado; beneficiario de una de las viviendas a petición de su representación legal. La nueva fecha de esa declaración es también el 20 de mayo.