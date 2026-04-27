Los colectivos ciudadanos acuden al TSJCV para que el Cine Ideal sea declarado Bien de Interés Cultural

La plataforma Salvem l’Ideal y la asociación Unir Alacant han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia contra la Dirección General de Patrimonio Cultural para pedir que se incoe el expediente de declaración del Cine Ideal como BIC.

Según informan en un comunicado, el 19 de junio de 2024 la entonces directora general de Patrimonio Cultural, la alicantina Pilar Tébar, archivó la solicitud de BIC presentada por Salvem l’Ideal, contra el criterio de la Universidad de Alicante y sin que conste en el expediente ningún informe técnico que diga que el Ideal no reúne los valores necesarios para ser BIC. Salvem l’Ideal y Salvem el Nostre Patrimoni presentaron un recurso de alzada contra dicho archivo, que tuvo que resolver la misma Pilar Tébar porque la ascendieron. El recurso no obtuvo ninguna respuesta.

Ante la arbitrariedad total del archivo y el daño que causa a la ciudad de Alicante y a sus habitantes, Salvem l’Ideal y Unir Alacant lo han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De este modo, pedirán que se anule el archivo y se incoe el expediente para la declaración como BIC.

La incoación del expediente BIC abriría el plazo para que las instituciones consultivas de la Generalitat en materia de patrimonio cultural (Universidad de Alicante, Consell Valencià de Cultura, etc.) determinen si el Ideal merece ser BIC o no. Además, supondría la aplicación inmediata del régimen de protección previsto para los bienes ya declarados, y no se podría cambiar el uso del inmueble.

Lo último que sabemos, según el comunicado de los colectivos denunciantes, es que el 8 de abril el TSJ, como habían pasado más de dos meses desde que requirió a la Consellería el expediente recurrido, volvió a pedírselo «en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la entrada de esta comunicación en el registro general».

En tres ocasiones la justicia ha dado la razón a asociaciones que, como Salvem l’Ideal, pedían la incoación de un expediente BIC. Es el caso de la plaza de toros de Las Arenas de Barcelona, el teatro Albéniz de Madrid y el convento de los Mínimos de Alcantarilla. En esos casos, sin embargo, las consellerías de cultura correspondientes sí que disponían de informes técnicos desfavorables y habían contestado a los recursos de alzada, a diferencia de la nuestra.

Alicante se merece que su patrimonio cultural sea tratado con la consideración y protección que le corresponden por su valor histórico y social, y no despreciado arbitrariamente.