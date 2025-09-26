Catorce establecimientos optan a tener la mejor croqueta de Alicante

Un total de catorce bares y restaurantes participan en el primer festival “Alacroqueta” donde el público podrá elegir cuál es la mejor croqueta de Alicante. La iniciativa se celebrará en la plaza de Séneca del viernes 26 al domingo 28 de septiembre con “showcooking”, animación musical y actividades para niños.

La concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, los organizadores del evento, Elena Vidal de Alicante Street Style y Rafa Baeza de Alacant Street Market, y varios de los cocineros participantes han presentado este jueves “Alacroqueta”.

La edil ha destacado que “el objetivo es acercar nuestra gastronomía a los alicantinos y reconocer el trabajo de nuestros chefs y restauradores en el año de la capitalidad gastronómica a través de un producto que le gusta a todo el mundo, la croqueta, que ha pasado de ser un plato de aprovechamiento en sus orígenes a convertirse en símbolo de creatividad, sostenibilidad y sabor”. Por ello, ha animado a “alicantinos y visitantes a acercase a la Plaza de Séneca, degustar la variedad de croquetas con sabores y texturas totalmente diferentes y votar por su preferida”.

Por su parte, Elena Vidal, ha agradecido al Ayuntamiento su “apoyo para que este festival de la croqueta se convierta en realidad”. Ha explicado que “los establecimientos estarán distribuidos en diferentes puestos en la plaza de Séneca y venderán sus propuestas en packs de tres croquetas a un precio de seis euros, dos euros por pieza. En el momento de la compra entregarán un QR mediante el que los clientes podrán votar valorando del 1 al 10 la presentación, textura y sabor de manera que la croqueta que mejor puntuación obtenga será la mejor de Alicante”. Además, la oferta se complementa con bocadillos que estarán fuera de concurso y se podrán adquirir a un precio de 8 euros.

“Es importante informar de que uno de los restaurantes ha incluido una croqueta sin gluten para que intolerantes y celiacos puedan disfrutar también de este concurso”, ha añadido Vidal.

Los establecimientos participantes y sus propuestas son: