Al borde del desahucio se encuentran una quincena de familias vulnerables de la calle Pascual de la Mata

Una empresa ha comprado dos bloques de viviendas en los números 23 y 25 de esta calle de Carolinas Altas y obtener tres apartamentos de cada vivienda para alquilar

Alicante

Las familias afectadas han protestado en la plaza del ayuntamiento
Las familias afectadas han protestado en la plaza del ayuntamiento

El problema de la vivienda en su faceta más sangrante. No por imposibilidad de acceso sino, en este caso, por imperativo de una nueva propiedad de exprimir al máximo la capacidad de las viviendas auunque sea echando a sus inquilinos de siempre. Incluso ya se pueden ver anuncios de alquier y por 700 euros de un estudio de 25 metros cuadrados. Pero hay trampa; es un piso de 70 metros que se ha dividido en tres apartamentos.

La plaza del ayuntamiento de Alicante ha vivido esta mañana una concentración de afectados, acompañados por el conbativo Sindicat Vivenda Carolines y por otra asociación antidesahucios de la Zona Norte. Los vecinos han lamentado la infamia relacionada con la adjudicación de los pisos protegidos en Les Naus, mientras ellos, 15 familias con menores y personas mayores, están sufriendo “acoso inmobiliario” para que abandonen sus pisos de alquiler por parte de la empresa que ha comprado los dos bloques.

Una de las afectadas, Josefina Beltrán que está en paro y vive con su hija menor de edad ha explicado que con una renta de 480 euros mensuales no podrá hacer frente al alquiler que ahora le exigen y mucho menos a otra vivienda. Por eso es indignante para ellos que la única promoción de vivienda protegida de los últimos 20 años haya quedado en manos de personas privilegiadas.

Joséfina Beltrán, una de las afectadas

Los vecinos afectados, se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento para exigir al alcalde más apoyo social ante una situación que ha provocado que dos familias se hayan visto obligadas a marcharse y otras trece hayan recibido ya la demanda de deshaucio. Hay personas mayores que llevan en esas viviendas toda la vida, familias con menores y vecinos enfermos que ahora se pueden ver en la calle.

