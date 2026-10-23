El Ayuntamiento y el Puerto de Alicante impulsan el proyecto ‘Puentes climáticos: islas de biodiversidad Puerto-Ciudad’

El Ayuntamiento de Alicante impulsa la iniciativa ‘Puentes climáticos: islas de biodiversidad Puerto-Ciudad’ con el objetivo de desarrollar proyectos de adaptación al cambio climático y fomento de la biodiversidad con espacios verdes en el entorno portuario. El Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria atenderán esta iniciativa valorada en medio millón de euros al cincuenta por ciento.

El consistorio ha acordado en Junta de Gobierno extraordinaria solicitar al Ministerio de Transición Ecológica acceder a Fondos Feder para obtener una financiación de hasta el 60% de su aportación, dentro de la convocatoria de ayudas a actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas en el ejercicio de 2026 dirigidas a favorecer la adaptación al cambio climático, la mejora de la biodiversidad urbana y el desarrollo de infraestructuras verdes en entornos urbanos.

De esta forma, el Ayuntamiento de Alicante se compromete a presentar el proyecto asumiendo la mitat de su importe, equivalente a 250.000 euros, de los que recibiría una subvención de fondos europeos de 150.000 euros (60%), debiendo aportar los 100.000 euros restantes (40%) de fondos municipales.

El puerto de Alicante | Autoridad Portuaria de Alicante

Las actuaciones previstas persiguen, entre otros objetivos: incrementar la presencia de espacios verdes funcionales en ámbitos urbanos y periurbanos, favorecer la conectividad ecológica entre la ciudad y el entorno portuario, mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las áreas objeto de intervención, contribuir a la adaptación frente a los efectos del cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza, incrementar la capacidad de regulación climática de los espacios intervenidos, promover la sensibilización ambiental y la participación ciudadana en las actuaciones de renaturalización y generar herramientas de seguimiento y evaluación que permitan medir los efectos ambientales y sociales del proyecto.

Un modelo de cooperación institucional para coordinar recursos y capacidades en materia ambiental

El concejal de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Luis Morata, ha resaltado que “la colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria de Alicante representa, además, un modelo de cooperación institucional que permite coordinar recursos y capacidades para la consecución de objetivos comunes en materia ambiental, generando sinergias que incrementan el impacto positivo de las actuaciones previstas”.

Luis Morata.- Concejal de proyectos europeos de Alicante

"La ejecución del proyecto -que consistirá en la creación de espacios o zonas bioclimáticas con sombra y vegetación- permitirá obtener beneficios ambientales, sociales y paisajísticos duraderos, favoreciendo la conservación de la biodiversidad, la mejora del espacio público, la adaptación climática y la sensibilización ciudadana. Del mismo modo, contribuirá a reforzar la imagen de Alicante como una ciudad comprometida con la sostenibilidad y con la implementación de soluciones innovadoras para hacer frente a los retos ambientales actuales”, ha añadido el edil.

Para la elaboración y preparación del proyecto se ha constituido un equipo de trabajo formado por los técnicos de la autoridad portuaria y técnicos de la Concejalía de Urbanismo coordinado por el Departamento de Proyectos Europeos del Servicio de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos.