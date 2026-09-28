El Ayuntamiento impulsa la rehabilitación de las torres de la Casa Consistorial con la licitación de las obras

La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este martes la licitación de las obras para llevar a cabo la reparación y consolidación de las torres de la Casa Consistorial, de manera que se realice la rehabilitación completa de ambos elementos, con un presupuesto de 468.430 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto de intervención para reparar y consolidar las torres, de Salmerón y Landmann Arquitectura, se ejecutará con el préstamo que el Ayuntamiento adjudicó a mediados de este mes a Caja Rural Granada que prevé la inversión de siete millones en la ciudad.

Las dos torres se encuentran actualmente protegidas por mallas tras las obras de emergencia realizadas como consecuencia de los desprendimientos ocurridos en octubre de 2024.

Líneas de actuación

Las obras de rehabilitación consisten principalmente en la reconstrucción y/o estabilización de las cornisas superiores e inferiores de las dos torres, la reconstrucción de los elementos caídos en el desprendimiento de la cornisa de la torre este, la reconstrucción y estabilización estructural de las balaustradas y pináculos decorativos del remate de las torres que se encuentren deteriorados o que falten, recuperando los elementos, en la medida de lo posible y dependiendo de su estado de deterioro.

También se llevará a cabo la impermeabilización y reposición del pavimento de la planta del nivel de los balcones y de la cubierta superior de las torres y la inclusión de una escalera de acceso para el mantenimiento y la comprobación del estado de las torres, así como la eliminación de los elementos impropios.

Con esta actuación se garantizará la estabilidad de aquellos elementos deteriorados en las torres que puedan suponer un riesgo, así como el mantenimiento y conservación del resto.