El Ayuntamiento de Alicante deja de ingresar 2'2 millones en dos años por las bajadas del IBI acordadas con Vox

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la modificación de la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que, según el ejecutivo del alcalde Luis Barcala (PP), supone una rebaja "por segundo año consecutivo" de 1.100.000 euros, un 1,20 por ciento de bajada, "tras el acuerdo con el grupo municipal Vox para acometer esta reducción durante tres años".

"Una vez más cumplimos con nuestro compromiso con los alicantinos para aliviar la carga fiscal al tiempo que como es ya habitual el Ayuntamiento facilita el pago de este impuesto mediante el fraccionamiento", ha señalado la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali.

En un comunicado, la edil ha afirmado: "Acumulamos 2.200.000 euros que se van a ahorrar los ciudadanos en dos años después de que este equipo de gobierno aplicara otra rebaja del 5% en 2019 también en el IBI".

Desde el equipo de gobierno han señalado que "esta rebaja en el IBI beneficiará a más de 336.000 viviendas y locales de la ciudad" y que "el tipo de gravamen para bienes urbanos pasa a ser de 0,61291 por cien".

Bonificaciones

Igualmente, la ordenanza prevé bonificaciones que se aplican a las viviendas de protección oficial con una bonificación del 50%, a familias numerosas que puede alcanzar hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y el número de hijos, y también a inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que alcanzan el 50%.

También a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.

El pago del IBI se establece del 15 de marzo al 30 de junio de cada año, mientras que los interesados se pueden acoger al fraccionamiento en el pago que se puede extender en hasta seis plazos, ha precisado el consistorio alicantino.