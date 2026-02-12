Alicante vuelve a cerrar el Castillo y los parques por fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora

El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a cerrar este jueves el Castillo de Santa Bárbara y los parques y zonas de arbolado de gran tamaño ante las fuertes rachas de viento, que han llegado a alcanzar los 69 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Ciudad Jardín. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene la alerta nivel amarillo por vientos en el término municipal de Alicante hasta las 18:00 horas de este jueves.

El alcalde Luis Barcala ha convocado a primera hora una reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para evaluar la situación meteorológica y activar el refuerzo de todos los servicios preventivos y de emergencias del Ayuntamiento. El Cecopal permanece activado durante toda la jornada y también a lo largo de los próximos días, toda vez que la Agencia Estatal de Meteorología prevé de nuevo alerta amarilla por vientos desde las 12:00 horas del viernes y también el sábado próximos.

Hasta las 8:00 de esta mañana, la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han realizado una treintena de servicios relacionados, sobre todo, con la caída de árboles y carteles. En concreto se han caído seis árboles y cinco carteles y se han desprendido algunos elementos de tejados que no han causado ningún daño. La incidencia más relevante se produjo por la caída de un árbol sobre las vías férreas de San Gabriel, lo que obligó a cortar temporalmente el tráfico ferroviario, que ya ha sido restablecido.

El Ayuntamiento ha remitido un comunicado a todos los colegios de la ciudad sobre la situación meteorológica con la recomendación de que se activen todas las medidas de precaución y seguridad por los fuertes vientos y especialmente con motivo de las celebraciones del carnaval que tienen lugar esta semana. Asimismo, ha pedido a los vendedores de los mercadillos ambulantes que desmonten los toldos para impedir el ‘efecto vela’ por el viento. En el mercadillo de Teulada sólo se han instalado este jueves la cuarta parte de los concesionarios debido a las fuertes rachas que han soplado desde primera hora.

Del mismo modo, y como ya hiciera el pasado fin de semana, el Ayuntamiento ha procedido al cierre de un circo instalado en la avenida del Doctor Rico con grandes lonas susceptibles de ser afectadas por el viento y de una actividad con hinchables en el barrio de Rabasa.